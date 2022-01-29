Диагностику 60 видов рака по одному анализу крови внедряют в Беларуси

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новую технологию диагностики злокачественных опухолей внедряют в Беларуси, сообщил заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Сергей Красный в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

"Ожидаемым прорывом в ближайшее время должна стать новая технология, которая уже появляется в Беларуси, когда по одному анализу крови можно заподозрить наличие сразу 60 видов злокачественных опухолей. Если этот анализ оказывается положительным, это значит, что у человека почти в 100% случаев есть опухоль. Далее ему нужно сделать позитронно-эмиссионную томографию или МРТ всего тела, чтобы обнаружить, где конкретно эта опухоль находится", - сказал Сергей Красный.

Суть технологии заключается в изучении макрофагов - клеток иммунной системы, которые уничтожают злокачественные опухолевые клетки. "В этих макрофагах можно найти остатки опухолевых клеток - РНК или ДНК. По опыту примерно у 2-3% обследованных людей анализ положительный. Чувствительность технологии очень высокая и приближается к 100%, а специфичность - 99,7%", - отметил заместитель директора.

По его словам, технология белорусская. Реагенты отечественного производства, составные части будут закупать в Европе.

"Такая технология уже есть в Беларуси. Я надеюсь, что скоро мы ее сможем широко использовать. Конечно, на первых этапах она будет применяться весьма осторожно. Представьте, если человеку сказать, что у него положительный анализ, а потом окажется, что злокачественной опухоли нет, - это весьма большая психологическая травма. С другой стороны, технология позволяет в 99,7% случаев выявлять даже самые маленькие злокачественные опухоли", - сказал Сергей Красный.

Кстати, стоимость анализа ожидается не очень высокая. По предварительным расчетам, около Br250. "Учитывая, что диагностируется сразу 60 видов злокачественных опухолей, естественно, это значительно дешевле, чем делать одному пациенту колоноскопию, ПСА (простатический специфический антиген), гастроскопию, компьютерную томографию и др. Мы надеемся, что новая технология станет настоящим прорывом буквально через несколько лет", - заключил замдиректора.-0-

Белорусские онкологи разрабатывают прорывную CAR-T-терапию для лечения лимфом

Современный виварий появится в РНПЦ онкологии