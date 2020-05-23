Диагностирован - значит предупрежден

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 23 мая 2020
Минск Переменная облачность +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:09 Единый стиль велопарковок и места для шеринговых велосипедов предлагается определить в Минске Регионы
15:07 ФОТОРЕПОРТАЖ: "Стрела" проводит рейды с участием мотопатрулей Регионы
14:33 Более 790 выпускников Белорусского госмедуниверситета получили первые рабочие места Общество
14:27 Неизвестный захватил заложников в банке в центре Москвы В мире
14:02 Футбольный чемпионат Португалии возобновится 3 июня Спорт
13:50 Власти Пакистана подтвердили гибель 97 человек в авиакатастрофе возле Карачи В мире
13:27 ФОТОРЕПОРТАЖ: Онлайн-концерт JAZZ JAM прошел в Гомеле Культура
13:25 Южная Америка стала новым эпицентром коронавируса - ВОЗ В мире
13:01 Музеи Ватикана откроются для туристов с 1 июня В мире
12:30 В Беларуси выздоровели и выписаны 13 528 пациентов с COVID-19 Общество
12:12 Аргентина оказалась в состоянии дефолта по внешнему долгу В мире
12:01 В Вилейском районе шестиклассник получил ожоги Происшествия
11:33 Ставки единого налога для ИП и физлиц в Могилевской области уменьшены вдвое Регионы
11:17 В России число заразившихся коронавирусом выросло за сутки на 9 434 В мире
11:09 Резервные дни ЦТ определены в Беларуси Общество
10:50 Ночные заморозки ожидаются на востоке Беларуси 24 мая Общество
10:33 Потерявшегося в Бобруйском районе трехлетнего малыша нашли в лесу Происшествия
10:25 В Березовском районе спасатели вытащили мальчика из болота Происшествия
10:08 Минздрав получил крупную партию средств защиты для медиков Общество
09:44 Число случаев коронавируса в мире превышает 5,2 млн В мире
09:29 В Сморгонском районе при пожаре дома погиб мужчина Происшествия
09:12 Футболисты "Ислочи" примут "Энергетик-БГУ", "Витебск" сыграет с минским "Динамо" в чемпионате Беларуси Спорт
09:00 Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии Общество
09:00 Картина дня: развитие ракетного производства, приоритеты науки и неделя родной природы Общество
00:38 В NASA считают, что корабль Crew Dragon к пилотируемому полету в космос готов Технологии
00:00 Принцесса Бельгии Елизавета стала курсантом элитной военной академии В мире
22.05.20
22.05.20 23:33 Количество погибших в авиакатастрофе в Пакистане достигло 80 В мире
22.05.20 22:57 Через год увидит свет вторая книга Билла Клинтона Калейдоскоп
22.05.20 22:29 Более чем на 100 тыс. человек увеличилось в мире количество инфицированных коронавирусом за последние сутки В мире
22.05.20 22:03 В белорусских поликлиниках появились экспресс-тесты на COVID-19 Общество
Все новости
Все новости
Общество
23 мая 2020, 13:00

Диагностирован - значит предупрежден

Эпидемия выявила низкую культуру населения по профилактике обострений своих заболеваний, медицинскую неграмотность. К такому выводу в процессе работы с людьми и результатами их тестов пришли врачи-эксперты крупнейшей в стране независимой медицинской лаборатории. К слову, здесь также начали прием анализов на COVID-19 от государства и на безвозмездной основе осуществляют проверку около 200 проб ежедневно (на предоставленных реагентах).

Об этом врач-эксперт лаборатории Ольга Шабалтас и кандидат биологических наук Юлия Гуляева рассказали корреспонденту "7 дней".

- Ольга, вы не только работаете врачом-экспертом, но и несете дежурство в городской клинической больнице по лечению пневмоний COVID-19. По-вашему, люди могли бы лучше "подготовиться" к встрече с вирусом?

О.Ш. - Конечно. Когда вижу в анализе заболевшего пневмонией изначально плохие показатели крови, понимаю, что течение заболевания будет более тяжелым. Даже низкий гемоглобин этому поспособствует.

По данным ВОЗ, при любой государственной организации системы здравоохранения 70% здоровья человека зависит от него самого, 20% - от наследственности и 10% - от медиков. Профилактические обследования - это то, что он может инициировать самостоятельно, а уже потом обращаться к врачу. И, конечно, заботиться о здоровом образе жизни, сбалансированном питании, экологии жизни. Поверьте, современная лабораторная диагностика способна служить надежным средством диагностики почти всех заболеваний.

Если у вас наследственная предрасположенность, например, к сахарному диабету, онкологии любого типа, сердечно-сосудистым заболеваниям, есть склонность к аллергиям или есть нарушения функции щитовидной железы - проверяйте свои показатели крови не реже раза в год даже без назначения врачей. Это очень важно. Учитесь разбираться в показаниях анализа. Для этого есть возможности интернета и помощь консультантов как в государственных, так и частных учреждениях здравоохранения. Со многими из вас рядом старики, чье состояние здоровья вы не знаете! То, что мы сделали, чтобы не заболеть сегодня и сейчас, важно и для них тоже. Сильный иммунный ответ организма наряду с самоизоляцией - то, что вы можете и должны обеспечить.

- Лабораторная диагностика поможет выявить факторы, ослабляющие иммунитет?

О.Ш. - Можно сказать и так. Накануне эпидемии мы разработали пакет анализов иммунограммы, который даст представление о состоянии защитных систем организма. Учитываются такие показатели, как с-реактивный белок, общий анализ крови и некоторые данные иммунитета.

Однако хочу подчеркнуть, что сильнее всего ослабляют иммунитет каждого из нас скрытые недиагностированные недомогания, особенно если нам за 40, если хронические заболевания грозят перейти в стадию обострения на фоне лишнего веса или если вы постоянно испытываете стресс и есть иные возбудители патогенного процесса. Сделать профильный анализ - одна из возможностей поймать еще не развившуюся патологию и скорректировать свое состояние.

- У вас есть конкретные, всем доступные рекомендации?

О.Ш. - Рекомендую, пока вы не заболели и еще есть такая возможность, сделать ряд скринингов. Сейчас скрининг- флюорография - это обязательный анализ для всех граждан, и вы можете сами сделать ряд не менее важных обследований бесплатно в поликлинике или платно. Позаботьтесь о себе.

- О каких заболеваниях идет речь?

О.Ш. - Я бы посоветовала сделать тест на гликированный гемоглобин для проверки на наличие развития сахарного диабета.

Практика показала, что 50% заболевших диабетом узнают об этом, уже попав в больницу, когда наступает, возможно, стадия сосудистых изменений, кровоизлияний. В Беларуси большое количество людей, у которых фиксируется и такое состояние, как преддиабет. Данный тест позволит объективно выявить наличие патологического повышения глюкозы, которое вы не всегда заметите. Это сигнал скорректировать диету, образ жизни. Иначе можно упустить развитие серьезнейшего заболевания.

Второй тест - это паратгормон и витамин Д, которые покажут нарушение в работе паращитовидной железы. Симптомами заболевания при снижении функции железы является низкое содержания кальция и фосфора в организме. В результате появляются утомляемость, возможны судороги мышц, ломкость зубов, ногтей, снижается прочность костной ткани.

Следующий тест - на ТТГ, как ключевой в диагностике заболеваний щитовидной железы, особенно необходим женщинам в условиях постчернобыльской катастрофы, да и мужчинам тоже.

Отдельно можете сделать липидограмму, которая покажет возможные образования атеросклеротических бляшек.

- Являются ли больные онкологией, в том числе невыявленной, пациентами группы риска? И есть ли лабораторные возможности вовремя выявить онкологию?

О.Ш. - При COVID-19 онкобольные также попадают в группу риска. Сегодня существует огромное количество онкотестов на основе анализов крови, более или менее чувствительных, которые покажут патологию. К примеру, тест на генетическую мутацию и предрасположенность к раку BRCA, который сделала себе звезда Голливуда Анжелина Джоли. Есть и другие, например, тест на основе исследований жидкостной цитологии, показывающий наличие онковирусов яичников, груди, матки, в том числе наличие патологического ВПЧ (вирус папилломы человека). Все это не сложные дорогостоящие исследования, а вполне доступный скрининг. Даже просто хорошо прокомментированный анализ крови может уберечь вас от различных патологий.

- Есть и другой аспект проблемы. Возможно, мир изменится таким образом, что потребуются справки об отсутствии заболевания при поездках, пересечении границ. Может быть, белорусам такие анализы облегчат объяснения с таможней в будущем.

Ю.В. - К концу лета будем готовы принимать желающих пройти тест и, конечно, будем выдавать справки.

- Когда мы сможем провериться на COVID-19 самостоятельно, пусть и в независимой от государства лаборатории?

Ю.В. - В данный момент тесты как на тест ПЦР COVID 19, так и на определение наличия антител в крови на COVID-19, делает исключительно государство. Чтобы получить эту возможность лабораториям, надо пройти регистрацию набора реагентов в государственном Центре экспертиз. Этот процесс уже запущен не одними нами. Мы готовим пакет документов для регистрации. Думаю, вопросы эти вполне решаемы, реагентов должно хватить всем, они либо будут предоставлены государством, либо мы их будем покупать.

Остается нерешенным другой вопрос. Анонимность тестирования, которую соблюдают у нас в лаборатории, в условиях эпидемии неприемлема, если тест на наличие вируса в крови дает положительный результат. То же самое с определением антител, которые будут говорить либо об острой фазе течения болезни, либо о приобретенном иммунитете к уже перенесенному заболеванию. Очевидно, нам нужно брать на себя ответственность за пациента, если он болен? И рисковать ошибиться, комментируя наличие антител в анализе человека, перенесшего на ногах COVID 19. Мы пока не решили, как будем действовать.

Лариса КАШТАНОВА, газета "7 Дней"

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
болезни вирус здоровье здравоохранение исследование медицина
Новости рубрики Общество
Фото БГМУ Более 790 выпускников Белорусского госмедуниверситета получили первые рабочие места
Фото из архива В Беларуси выздоровели и выписаны 13 528 пациентов с COVID-19
Фото из архива Резервные дни ЦТ определены в Беларуси
Фото из архива Ночные заморозки ожидаются на востоке Беларуси 24 мая
Фото из архива Минздрав получил крупную партию средств защиты для медиков
Фото из архива Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии
Главное
Лукашенко рассказал, зачем Беларуси ракетное вооружение и какая стоит стратегическая задача
В Беларуси выздоровели и выписаны 13 528 пациентов с COVID-19
Минздрав получил крупную партию средств защиты для медиков
Резервные дни ЦТ определены в Беларуси
Топ-новости
В белорусских поликлиниках появились экспресс-тесты на COVID-19
Головченко: затраты на ракетостроение уже многократно окупились
Минздрав разъяснил порядок установления надбавок службе скорой за работу с пациентами с COVID-19
В Беларуси определен порядок согласования цен на лекарства
Минобразования: уровень зарплаты и социальных выплат педагогам на постоянном контроле
Всемирный банк утвердил выделение Беларуси 90 млн евро для борьбы с COVID-19
Беларусь с сожалением восприняла решение США о выходе из Договора по открытому небу - МИД
Беларусь присоединилась к Марракешскому договору
Мингорисполком начнет рассматривать заявления по поддержке организаций и ИП
В БНТУ рассказали, как пройдет аттестация студентов
A1 закроет с 1 июня некоторые тарифные планы фиксированной связи и поднимет абонплату
Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая
Южная Америка стала новым эпицентром коронавируса - ВОЗ
Власти Пакистана подтвердили гибель 97 человек в авиакатастрофе возле Карачи
В Беларуси готовят новые издания Красной и Черной книг
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.