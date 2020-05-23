Диагностирован - значит предупрежден

Эпидемия выявила низкую культуру населения по профилактике обострений своих заболеваний, медицинскую неграмотность. К такому выводу в процессе работы с людьми и результатами их тестов пришли врачи-эксперты крупнейшей в стране независимой медицинской лаборатории. К слову, здесь также начали прием анализов на COVID-19 от государства и на безвозмездной основе осуществляют проверку около 200 проб ежедневно (на предоставленных реагентах).

Об этом врач-эксперт лаборатории Ольга Шабалтас и кандидат биологических наук Юлия Гуляева рассказали корреспонденту "7 дней".

- Ольга, вы не только работаете врачом-экспертом, но и несете дежурство в городской клинической больнице по лечению пневмоний COVID-19. По-вашему, люди могли бы лучше "подготовиться" к встрече с вирусом?

О.Ш. - Конечно. Когда вижу в анализе заболевшего пневмонией изначально плохие показатели крови, понимаю, что течение заболевания будет более тяжелым. Даже низкий гемоглобин этому поспособствует.

По данным ВОЗ, при любой государственной организации системы здравоохранения 70% здоровья человека зависит от него самого, 20% - от наследственности и 10% - от медиков. Профилактические обследования - это то, что он может инициировать самостоятельно, а уже потом обращаться к врачу. И, конечно, заботиться о здоровом образе жизни, сбалансированном питании, экологии жизни. Поверьте, современная лабораторная диагностика способна служить надежным средством диагностики почти всех заболеваний.

Если у вас наследственная предрасположенность, например, к сахарному диабету, онкологии любого типа, сердечно-сосудистым заболеваниям, есть склонность к аллергиям или есть нарушения функции щитовидной железы - проверяйте свои показатели крови не реже раза в год даже без назначения врачей. Это очень важно. Учитесь разбираться в показаниях анализа. Для этого есть возможности интернета и помощь консультантов как в государственных, так и частных учреждениях здравоохранения. Со многими из вас рядом старики, чье состояние здоровья вы не знаете! То, что мы сделали, чтобы не заболеть сегодня и сейчас, важно и для них тоже. Сильный иммунный ответ организма наряду с самоизоляцией - то, что вы можете и должны обеспечить.

- Лабораторная диагностика поможет выявить факторы, ослабляющие иммунитет?

О.Ш. - Можно сказать и так. Накануне эпидемии мы разработали пакет анализов иммунограммы, который даст представление о состоянии защитных систем организма. Учитываются такие показатели, как с-реактивный белок, общий анализ крови и некоторые данные иммунитета.

Однако хочу подчеркнуть, что сильнее всего ослабляют иммунитет каждого из нас скрытые недиагностированные недомогания, особенно если нам за 40, если хронические заболевания грозят перейти в стадию обострения на фоне лишнего веса или если вы постоянно испытываете стресс и есть иные возбудители патогенного процесса. Сделать профильный анализ - одна из возможностей поймать еще не развившуюся патологию и скорректировать свое состояние.

- У вас есть конкретные, всем доступные рекомендации?

О.Ш. - Рекомендую, пока вы не заболели и еще есть такая возможность, сделать ряд скринингов. Сейчас скрининг- флюорография - это обязательный анализ для всех граждан, и вы можете сами сделать ряд не менее важных обследований бесплатно в поликлинике или платно. Позаботьтесь о себе.

- О каких заболеваниях идет речь?

О.Ш. - Я бы посоветовала сделать тест на гликированный гемоглобин для проверки на наличие развития сахарного диабета.

Практика показала, что 50% заболевших диабетом узнают об этом, уже попав в больницу, когда наступает, возможно, стадия сосудистых изменений, кровоизлияний. В Беларуси большое количество людей, у которых фиксируется и такое состояние, как преддиабет. Данный тест позволит объективно выявить наличие патологического повышения глюкозы, которое вы не всегда заметите. Это сигнал скорректировать диету, образ жизни. Иначе можно упустить развитие серьезнейшего заболевания.

Второй тест - это паратгормон и витамин Д, которые покажут нарушение в работе паращитовидной железы. Симптомами заболевания при снижении функции железы является низкое содержания кальция и фосфора в организме. В результате появляются утомляемость, возможны судороги мышц, ломкость зубов, ногтей, снижается прочность костной ткани.

Следующий тест - на ТТГ, как ключевой в диагностике заболеваний щитовидной железы, особенно необходим женщинам в условиях постчернобыльской катастрофы, да и мужчинам тоже.

Отдельно можете сделать липидограмму, которая покажет возможные образования атеросклеротических бляшек.

- Являются ли больные онкологией, в том числе невыявленной, пациентами группы риска? И есть ли лабораторные возможности вовремя выявить онкологию?

О.Ш. - При COVID-19 онкобольные также попадают в группу риска. Сегодня существует огромное количество онкотестов на основе анализов крови, более или менее чувствительных, которые покажут патологию. К примеру, тест на генетическую мутацию и предрасположенность к раку BRCA, который сделала себе звезда Голливуда Анжелина Джоли. Есть и другие, например, тест на основе исследований жидкостной цитологии, показывающий наличие онковирусов яичников, груди, матки, в том числе наличие патологического ВПЧ (вирус папилломы человека). Все это не сложные дорогостоящие исследования, а вполне доступный скрининг. Даже просто хорошо прокомментированный анализ крови может уберечь вас от различных патологий.

- Есть и другой аспект проблемы. Возможно, мир изменится таким образом, что потребуются справки об отсутствии заболевания при поездках, пересечении границ. Может быть, белорусам такие анализы облегчат объяснения с таможней в будущем.

Ю.В. - К концу лета будем готовы принимать желающих пройти тест и, конечно, будем выдавать справки.

- Когда мы сможем провериться на COVID-19 самостоятельно, пусть и в независимой от государства лаборатории?

Ю.В. - В данный момент тесты как на тест ПЦР COVID 19, так и на определение наличия антител в крови на COVID-19, делает исключительно государство. Чтобы получить эту возможность лабораториям, надо пройти регистрацию набора реагентов в государственном Центре экспертиз. Этот процесс уже запущен не одними нами. Мы готовим пакет документов для регистрации. Думаю, вопросы эти вполне решаемы, реагентов должно хватить всем, они либо будут предоставлены государством, либо мы их будем покупать.

Остается нерешенным другой вопрос. Анонимность тестирования, которую соблюдают у нас в лаборатории, в условиях эпидемии неприемлема, если тест на наличие вируса в крови дает положительный результат. То же самое с определением антител, которые будут говорить либо об острой фазе течения болезни, либо о приобретенном иммунитете к уже перенесенному заболеванию. Очевидно, нам нужно брать на себя ответственность за пациента, если он болен? И рисковать ошибиться, комментируя наличие антител в анализе человека, перенесшего на ногах COVID 19. Мы пока не решили, как будем действовать.

Лариса КАШТАНОВА, газета "7 Дней"