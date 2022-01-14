Диалоговые площадки и работа общественных приемных. В Беларусбанке серьезно подошли к обсуждению проекта Конституции

В коллективе крупнейшего банка страны прошло обсуждение проекта изменений и дополнений в Конституцию. О ключевых изменениях в Основной документ государства сотрудникам рассказал член Совета Республики Национального собрания Виктор Ананич.

В диалоговой площадке приняли участие члены Правления, исполнительные директора, руководители областных управлений, представители структурных подразделений, дочерних компаний банка, в том числе санаториев. Сотрудники со всех регионов страны подключились к обсуждению по видеосвязи.

Как отметил сенатор, важными обстоятельствами, побуждающими к конкретизации норм Основного Закона, стали стремительное развитие всех сфер белорусского общества, кристаллизация ценности национального суверенитета в сознании белорусов, а также динамика геополитической ситуации – обострение противоречий между центрами силы, в буквальном смысле борьба за выживание малых государств и народов.

Беларусь за последние годы отчетливо заявила о себе как о государстве с открытой экономикой, доноре стабильности и мира, не посягающем на чужие территории, надежном и последовательном союзнике при сохранении незыблемости собственного суверенного статуса.

– Таким образом, внесение изменений в Конституцию Республики Беларусь обусловлено объективной динамикой общественно-политических и экономических процессов, а также является неотъемлемой частью общемировых и постсоветских тенденций конституционного реформирования, – подытожил Виктор Ананич.

На ключевых изменениях документа и их сути сенатор остановился подробнее.

Участие в обсуждении приняли также руководители общественных организаций банка.

По словам председателя Объединенной организации Белорусского союза женщин Аллы Райцес, предложения женщин уже нашли свое отражение в проекте:

– Мне как женщине-матери, поддерживающей православные и генетические корни народа, очень хочется, чтобы такой институт семьи, как брак, и в будущем понимался как союз женщины и мужчины. Безликие гендерные ценности, активно пропагандируемые отдельными странами мира чуть ли не с рождения ребенка, ломают детскую психику и воспитывают в нем неверное представление о мире.

"Мы также не можем не уделять внимание нашей молодежи, – отметила Алла Райцес. — Поэтому поддерживаем, что согласно проекту Конституции государство берет на себя обязанность способствовать духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию молодежи, создавать необходимые условия для ее участия в общественной жизни и реализации потенциала в интересах всего общества. Непременно примем в этом активное участие".

"В процессе обсуждения проекта в профсоюзных организациях отмечается, что Основной Закон определяет курс страны на сохранение национальной самобытности и суверенитета, – поделился председатель Объединенной профсоюзной организации Александр Бабицкий. – А основа всего – это духовные традиции и сохранение исторической памяти белорусского народа. Каждую нашу семью коснулись трагические события Великой Отечественной войны. Поэтому ни мы, ни последующие поколения не имеем права быть "Иванами, не помнящими родства".

Активное участие в обсуждении дополнений и изменений приняли представители ветеранской организации банка в лице Надежды Ермаковой и Валентины Назаренко.

Чтобы каждый смог высказать свое мнение или задать вопрос, внести предложение, организация по производственному принципу Беларусбанка РОО "Белая Русь" организовала для работников общественные приемные, которые функционируют во всех областных управлениях финансового учреждения и головном офисе. Такая возможность также предусмотрена для ветеранов банка.

20 января коллектив Беларусбанка еще раз соберется на итоговой диалоговой площадке по обсуждению проекта Конституции. К тому моменту будут обобщены и проанализированы предложения и замечания работников.