Диетолог рекомендует на самоизоляции отказаться от фаст-фуда

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Екатерина Протасова рекомендует на самоизоляции отказаться от фастфуда. Об этом она заявила во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тем, кто находится дома на самоизоляции, мы рекомендуем питаться 3-4 раза в день и отказаться от фастфуда", - рассказала Екатерина Протасова.

По ее словам, иммунитет имеет белковую природу, то есть белки в рационе очень важны. "Необходимо включать в свой рацион полноценные белки животного и растительного происхождения. В питании должны присутствовать мясные продукты, птица, рыба, бобовые, орехи. Тем, кто не переносит рыбу, можно использовать льняное масло. ВОЗ и Минздрав рекомендуют включать в свой рацион достаточно фруктов как источников клетчатки. Соответственно не менее 400 г овощей и фруктов в день. Желательно три порции овощей и один-два фрукта в день. Причем не нужно гнаться за экзотикой. Предпочтительнее овощи и фрукты, произрастающие там, где мы живем", - отметила диетолог.

Екатерина Протасова также рекомендует уменьшить количество соли и желательно минимизировать употребление сахара.-0-