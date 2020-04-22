Диетолог: ситуация с имбирем и лимоном - маркетинговая спекуляция

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с имбирем и лимоном - маркетинговая спекуляция. Об этом заявила главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Екатерина Протасова во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуация с имбирем и лимонами, здесь можно и про чеснок сказать, я считаю, что это маркетинговая спекуляция. Нет ни одного достоверного исследования, которое подтверждает, что активное вещество имбиря и витамин С, содержащийся в лимонах, кого-то конкретно вылечили от коронавируса", - рассказала Екатерина Протасова.

/Будет дополнено/.-0-