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24 декабря 2019, 17:07

Дикун: конкурс инновационных проектов дает молодежи возможность заявить о себе на всю страну

Фото из архива
Фото из архива

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс инновационных проектов предоставляет молодежи возможность заявить о себе на всю страну. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал второй секретарь Центрального комитета БРСМ Олег Дикун.

Накануне в Минске состоялась церемония награждения победителей республиканского конкурса инновационных проектов. "Этот конкурс стимулирует инновационную деятельность одаренной молодежи и предоставляет ей возможность заявить о себе на всю страну. В этом году в номинации "Лучший молодежный инновационный проект" четырех наград удостоены победители конкурса "100 идей для Беларуси" по итогам 2018 года. У наших стоидейщиков два вторых и два третьих места. Это очень достойный результат", - сказал Олег Дикун.

Серебро в молодежной номинации взяли адъюнкт Университета гражданской защиты МЧС Алексей Лихоманов с проектом "Пенные оросители из полилактида для автоматических установок пожаротушения" и электромеханик Гомельской дистанции сигнализации и связи Гомельского отделения Белорусской железной дороги Артем Базаров с проектом "Восстановление работоспособности приемных капсул КТСМ-01Д".

Третьего места удостоены научный сотрудник НАН Беларуси Павел Бегунов с проектом "Растровая светодиодная система прецизионного экспонирования фотоматериалов" и старший научный сотрудник Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Анна Полешко с проектом "Создание коллекции индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, полученных от пациентов с редкими генетическими заболеваниями".

Всем им вручены сертификаты: за серебро - Br1420, бронзу - Br710. Кроме того, Алексей Лихоманов и Артем Базаров по решению жюри удостоены сертификатов в размере Br14560,50 каждый на коммерциализацию проектов. "Конкурс инновационных проектов, по сути, является следующей ступенью в реализации поддержки инициатив победителей республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" и позволяет получить гранты на реализацию своих разработок. А опыт участия в подобных проектах помогает не только достигать хороших результатов, но и коммерциализировать свои проекты", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

ГКНТ при участии Министерства образования, Национальной академии наук, БРСМ и других заинтересованных организаций ежегодно проводит республиканский конкурс инновационных проектов. Его цель - создание комплексной системы поощрения инновационной деятельности в стране, повышение ее привлекательности в предпринимательской среде, вовлечение молодежи в инновационную активность. Конкурс прошел уже в десятый раз.-0-

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