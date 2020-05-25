Дикун: студенческие отряды формируют навыки профессиональной работы в команде

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенческие отряды формируют навыки профессиональной работы в команде. Такое мнение высказал во время видео-интервью второй секретарь ЦК БРСМ Олег Дикун, передает корреспондент БЕЛТА.

"Студенческие отряды формируют навыки профессиональной работы в команде. Во все крупномасштабные строительные объекты, которыми гордится Беларусь, внесли свой вклад бойцы наших студенческих отрядов", - сказал Олег Дикун.

Студотряды - хорошая возможность заработать, но это не основная причина участвовать в этом популярном трудовом молодежном движении. "Ребят, которые приходят записываться и работать в студенческие отряды, далеко не в первую очередь волнует вопрос оплаты, хотя сегодня тоже немаловажно иметь собственные деньги на карманные расходы. Средний заработок в отрядах напрямую зависит от их профиля и объемов проделанной работы. Безусловно, в строительных отрядах платят больше. В прошлые годы на зарплату ребята не жаловались: кто хорошо потрудился - прилично заработал", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

Олег Дикун подчеркнул, что в Беларуси студотрядовское движение развивается в том числе благодаря государственной поддержке. "Студотрядовскому движению уделяется большое внимание со стороны государства и лично Президента. Об этом говорят нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность студенческих отрядов, которые соответствуют реалиям и требованиям сегодняшнего времени и помогают при формировании и организации работы отрядов", - добавил он.

Запись в студенческие отряды продолжается. В основном она проходит онлайн в группах БРСМ в соцсетях с использованием технологии QR-кода и хештегов #Выбираем_студотряд!, #Студотряд, #Працуем_разам!, #БСО. В этом году деятельность педагогических отрядов в оздоровительных лагерях будет начата с учетом эпидситуации. С 29 июня планируется заезд в Островец 120 бойцов студенческих отрядов для участия в трудовом проекте "Всебелорусская молодежная стройка "Город молодости". В этот же период пройдет международный производственный трудовой проект "Атлант-2020", который объединит около 350 человек.

Статус областной и Минской городской молодежной строек в 2020 году присвоен ряду объектов. В Витебской области это строительство инженерно-транспортной инфраструктуры микрорайона Билево на проспекте Строителей в Витебске, а также реконструкция путепровода "Полоцкого". В Гомельской области - строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне №21 Гомеля. В Гродно - реконструкция комплекса зданий городской клинической больницы №3, в Могилеве - строительство поликлиники жилого района Казимировка. В столице молодежной стройкой по-прежнему является строительство метрополитена.

Официальное открытие третьего трудового семестра - 2020 запланировано на конец июня.-0-