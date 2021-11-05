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Общество
05 ноября 2021, 18:05

Димитриевская родительская суббота: как правильно поминать усопших?

В православном церковном календаре значится несколько родительских суббот. В эти дни принято совершать особое поминовение усопших. В православных храмах возносятся молитвы о тех, кто отошел ко Господу. Также существует традиция посещать могилы близких после службы.

Димитриевская родительская суббота в 2021 году

Димитриевская родительская суббота приходится в этом году на 6 ноября. В церковном календаре она всегда стоит перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского (его праздник 8 ноября). Если же празднование святого выпадает на субботу, то родительской все равно считается предыдущая суббота.

Эта родительская суббота стала днем особого поминовения усопших после того, как русские воины победили в Куликовской битве 1380-го года. Поначалу в этот день сугубо молились именно о тех, кто погиб на Куликовом поле. Однако позже традиция изменилась - в Димитриевскую родительскую субботу стали проводить поминовения всех усопших православных христиан.

Что такое родительские субботы?

Название "родительские", по всей вероятности, произошло от существовавшей традиции называть усопших "родителями" (то есть отошедшими к своим отцам). По второй версии «родительскими» субботы именуются, поскольку православные верующие молитвенно поминали прежде всего почивших родителей.

Как правильно поминать усопших в этот день?

Многие задаются вопросом: "Что же можно сделать для пользы души умершего человека?". Помимо келейной (домашней) молитвы и соборной молитвы в храме существует добрая традиция оказывать милостыню нуждающимся.

Вот какие напутствия давал в своей проповеди святитель Иоанн (Максимович), архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский:

"Что же именно доставит отраду душе умершего? Прежде всего, искренние молитвы о нем, как молитвы личные и домашние, так и в особенности молитвы церковные, соединенные с Бескровной Жертвой, т.е. поминовение на литургии.

… Другое, что приносит большую отраду душам усопших, – творимая за них милостыня. Напитать голодного во имя усопшего, помочь неимущему – все равно, что сделать то ему самому.

…Особенно в наши тяжелые для всех дни безумно тратить деньги на бесполезные предметы и дела, когда, употребив их для неимущих, можно одновременно сделать два добрых дела: и самому усопшему, и тем, которым будет оказана помощь".

И, конечно, в этот день будет уместным посетить могилки близких и привести в порядок места захоронения.

Фото из открытых источников

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