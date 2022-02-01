Дипломантом международной литературной премии имени Дельвига стал белорусский ученый

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доцент кафедры медиалингвистики и редактирования факультета журналистики Белорусского государственного университета Сергей Зеленко удостоен международной литературной премии имени Антона Дельвига "За верность слову и Отечеству". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Награда присуждена за научно-исследовательскую работу ученого "Образ Родины-матери в гражданской лирике Александра Павловича" в номинации "Наука и просвещение". В своей работе Сергей Зеленко изучил произведения поэта и выделил три художественных образа Родины-матери. "Каждый из них наполнен глубоким смыслом и отражает историю русинов и восточных славян. К слову, Александр Павлович жил в 19-м веке, причислял себя к русинам, был общественным деятелем и представителем национально-освободительного движения", - отметили в пресс-службе.

Всего в конкурсе на получение литературной премии участвовали 52 представителя Беларуси, России и Черногории. Их творческие и научные работы оценивали в девяти номинациях и четырех спецноминациях.

Международная литературная премия имени Антона Дельвига "За верность слову и Отечеству" была учреждена 1 октября 2012 года "Литературной газетой". Барон Антон Дельвиг, имя которого носит премия, был первым редактором этого издания и другом Александра Пушкина.-0-