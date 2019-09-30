Дипломатическая конференция ВОИС может пройти в 2020 году в Минске

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин предложил провести в 2020 году в Минске дипломатическую конференцию Всемирной организации интеллектуальной собственности по заключению Договора о законах по промышленным образцам. Такое предложение было высказано во время 59-й серии заседаний Ассамблей государств - членов ВОИС в Женеве (Швейцария), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

"Мы поддерживаем предметную дискуссию в отношении проекта Договора о законах по промышленным образцам и призываем всех членов ВОИС к скорейшему устранению разногласий по тексту договора с целью проведения дипломатической конференции в 2020 году. Беларусь является одним из основателей ООН и одной из первых стран, вступивших во Всемирную организацию интеллектуальной собственности. В связи с этим от имени правительства Беларуси хочу предложить Минск в качестве площадки для проведения дипломатической конференции ВОИС по заключению Договора о законах по промышленным образцам", - сказал Александр Шумилин.

Он подчеркнул, что Минск не раз принимал на высоком уровне крупнейшие международные дипломатические, конгрессные и спортивные мероприятия, в связи с чем столица Беларуси как нельзя лучше подходит для проведения дипломатической конференции ВОИС. К тому же в стране действует безвизовый въезд на месяц для граждан более чем 70 стран мира.

"Этот год знаменателен для нас официальным визитом в Беларусь генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности Фрэнсиса Гарри, во время которого был подписан новый меморандум о взаимопонимании между правительством Беларуси и ВОИС. Меморандум определяет перспективные направления сотрудничества, в том числе по разработке стратегии Беларуси в сфере интеллектуальной собственности на 2020-2030 годы", - добавил председатель ГКНТ.

В Беларуси действует шесть специализированных законов в отношении всех объектов интеллектуальной собственности, полностью отвечающих мировым стандартам. Страна является участницей 17 из 26 договоров ВОИС. В настоящее время ведется работа по присоединению Беларуси к Марракешскому договору и Гаагскому соглашению.-0-