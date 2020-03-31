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31 марта 2020, 15:01

Дипломаты актуализируют списки белорусов в Индии, Шри-Ланке, Непале, Бангладеш, на Мальдивах

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31 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусские дипломаты актуализируют списки белорусов, находящихся в Индии, Шри-Ланке, Непале, Бангладеш, на Мальдивах, чтобы помочь им вернуться на родину. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Индии.

"В настоящее время посольством актуализируется список граждан Республики Беларусь, находящихся в Индии, Шри-Ланке, Непале, Бангладеш, на Мальдивах. В этой связи просьба оперативно предоставить/дополнить информацию координаторам посольства с указанием: ФИО (на двух языках), даты рождения, гражданства (Беларусь, вид на жительство, иное), даты завершения срока действия визы, даты прибытия в Индию, названия авиакомпании, местонахождения в стране пребывания, даты и пункта убытия, названия авиакомпании, а также контактных данных (телефон, электронная почта) и названия туроператора", - отметили в дипломатической миссии.

Граждан, находящихся в индийском штате Гоа, просят направлять данные на WhatsАpp, номер +918527415859, в других штатах Индии - india@mfa.gov.by.

Тем, кто находится на Шри-Ланке, данные нужно отправлять на почту bellanka@gmail.com, на Мальдивах, в Непале и Бангладеш - india@mfa.gov.by.

Посольство обращает внимание, что российская авиакомпания "Аэрофлот" для эвакуации граждан из Мальдив организуют регулярные чартерные рейсы Мале-Москва. По вопросам регистрации на них необходимо позвонить в call-центр авиакомпании. Для поездки на рейсах "Аэрофлота" из Мале необходимо иметь на руках билет Москва-Минск.

1 апреля в 5:50 "Аэрофлот" организует из Дели в Москву специальный рейс SU0571 для своих пассажиров. Пассажиры "Аэрофлота" с билетами на рейсы Дели-Москва смогут перебронировать их на рейс SU0571 на сайте "Аэрофлота" или по телефону горячей линии 000 800 100 8924 (из Индии) или 8 800 444 5555 (Российская Федерация).

Кроме того, 3 апреля есть возможность поездки из Шри-Ланки по маршруту Коломбо - Доха (Катар) - Хельсинки - Минск. В настоящее время транзит из Хельсинки в Минск продолжает работать.

"В случае, если вам предложат оформить ваучер, настоятельно требуйте у представителей авиакомпании Qatar Airways перезачета билетов с истекшей датой", - рекомендуют белорусские дипломаты.

В посольстве также советуют в связи с ужесточением ограничительных мер в Индии и других странах региона, а также государствах возможного транзита принять необходимые меры для обеспечения своей безопасности и охраны здоровья в соответствии с рекомендациями и решениями страны нахождения.-0-

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