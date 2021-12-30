Дипломаты Беларуси и зарубежья собрали новогодние подарки для дома-интерната для престарелых

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси вместе с дипломатическим корпусом, аккредитованным в Беларуси, национальными и представленными в стране зарубежными средствами массовой информации провели благотворительную акцию по сбору новогодних подарков для Минского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов №2. Такая информация размещена на официальной странице МИД в Facebook, сообщает БЕЛТА.

Эта новогодняя акция стала уже традиционной. "Активное участие наших коллег и друзей позволило собрать несколько сотен полезных и приятных подарков для дома-интерната в соответствии с пожеланиями его постояльцев. Сюрпризы от имени всех участников доставлены администрации учреждения заместителем министра иностранных дел Николаем Борисевичем", - рассказали в министерстве.

В МИД выразили благодарность посольствам и дипломатам Армении, Болгарии, Ватикана, Венесуэлы, Израиля, Индии, Ирана, Катара, Республики Корея, Молдовы, Пакистана, Палестины, Польши, Сирии, Словакии, Таджикистана, Туркменистана, а также журналистам БЕЛТА, Белтелерадиокомпании, ОНТ, НТВ, ВГТРК, РИА Новости, Синьхуа.

"Стать частью благотворительной акции может каждый: достаточно подготовить приятный сюрприз для одного из домов-интернатов нашей страны для престарелых людей и инвалидов, детского дома или иного социального учреждения на ваш выбор. Вместе мы можем совершить настоящее чудо, подарив толику человеческого тепла тому, кто в этом так нуждается!" - призвала пресс-служба МИД.-0-