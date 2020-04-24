Дипломаты помогли вернуться домой из Казахстана 8 сотрудникам борисовского предприятия

24 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Восемь специалистов из Беларуси при содействии дипломатов вернулись на родину из Казахстана. Сотрудники предприятия, выполняя обязательства по договору, оказались в экстремальной ситуации из-за мер, предпринятых в связи с коронавирусом, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь посольства Беларуси в России Олег Мазуро.

"Предприятие по производству пожарной, специальной и специализированной техники ООО "Пожснаб" из Борисова стало победителем в конкурсе на право заключения договора государственно-частного партнерства по проекту модернизации и сервисного обслуживания пожарной техники города Шымкент, - рассказал дипломат. - Поставка первых 25 единиц техники в Казахстан осуществлена в марте. 2 апреля, после успешной сдачи техники получателю, сотрудники белорусской компании планировали вернуться авиарейсом Алматы-Минск в Беларусь. Однако в связи с отменой регулярного авиасообщения между Казахстаном и Беларусью специалисты ООО "Пожснаб" вынуждены были пройти двухнедельный карантин в Шымкенте. Кроме того, из-за введенных на территории России ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции белорусские граждане не могли выехать из Казахстана и наземным транспортом".

Благодаря совместным усилиям белорусской, казахстанской и российской сторон был согласован транзит белорусских граждан на служебном транспорте от казахстанско-российской до российско-белорусской границы. Их сопровождали дипломаты белорусской дипмиссии в России - руководители отделений посольства в Уфе, Казани и Нижнем Новгороде. "24 апреля все восемь граждан Беларуси благополучно вернулись домой", - добавил Олег Мазуро.-0-