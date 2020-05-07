Дипломаты помогли вернуться домой из стран Азии 13 белорусам

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
7 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Еще 13 граждан Беларуси, застрявшие за границей из-за введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции ограничений, смогли вернуться на родину благодаря содействию посольства Беларуси в России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.
"Помощь соотечественникам в возвращении на родину в условиях пандемии остается важной частью работы дипмиссии, - отметили в посольстве. - 6-7 мая на белорусско-российскую границу мы доставили 13 белорусских граждан, прибывших в Москву из Вьетнама, Индии и Китая при содействии МИД России и Росавиации".-0-