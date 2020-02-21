Дипломаты призывают белорусов наполнять Википедию информацией на родном языке

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наполнять Википедию текстами на белорусском языке - с такой инициативой выступило посольство Беларуси в Швеции, приурочив ее ко Дню родного языка, который отмечается сегодня. Подробности о проведении акции "Пішам Вікіпедыю па-беларуску" сообщили БЕЛТА в дипмиссии.

Как отметил посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик, по оценкам специалистов, в пространстве интернета используется только 4% существующих в мире языков. Принято считать, что если чего-то нет в интернете - этого не существует. Поэтому перед каждым языком стоит актуальная задача - преодолеть так называемый цифровой барьер. "Сейчас каждый из нас может почувствовать себя немножко Скориной. Википедию можно рассматривать в качестве раннего индикатора того, что язык преодолевает "цифровой барьер". Поэтому мы предлагаем всем вместе с нами помогать родному языку - обогащать новыми статьями белорусскую Википедию", - сказал он.

Накануне в посольстве для участия в акции собрались сотрудники дипмиссии и члены их семей, активисты негосударственной организации "Белорусы Швеции", соотечественники, проживающие в Стокгольме. Многие присоединились к мероприятию в онлайн-режиме.

Они писали и размещали в Википедии статьи на белорусском языке на самые разные темы - от биографий шведских политиков, которые внесли вклад в развитие белорусско-шведских отношений, до сведений про свою малую родину. Кроме того, были опубликованы основательные материалы, посвященные белорусскому языку.

"Участники мероприятия были единодушны в том, что расширение общедоступной информации на разные темы в белорусской Википедии является конкретным вкладом в сохранение и развитие белорусского языка", - отметили в посольстве. В дипмиссии призвали всех неравнодушных белорусов заниматься пополнением глобальной Сети информацией на родном языке не только в праздничные дни, но и на регулярной основе.-0-