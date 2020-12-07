Дипломы бизнес-премии "Лидер-2020" вручат на церемонии награждения премией "Лидер потребительского рынка"

Лучшие руководители и собственники компаний получат дипломы бизнес-премии "Лидер-2020", которая будет вручена в рамках церемонии награждения Республиканской премией "Лидер потребительского рынка".

Церемония вручения состоится 9 декабря в столичном Президент-отеле. Руководители и собственники лучших компаний получат дипломы "Лидер бизнеса" и "Лидер управления".

"Безусловно, успехи белорусских предприятий заслуживают самой высокой оценки, – заявил председатель оргкомитета премии, глава Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. – При этом нужно понимать, что за успехами предприятий всегда стоит неустанный труд руководителей и владельцев. Каждодневные усилия этих людей заслуживают награды".

Оргкомитет премии считает важным подчеркнуть роль владельцев и топ-менеджеров компаний – ведь их труд и предпринимательский талант достойны самой высокой оценки. Именно этой цели и служит бизнес-премия "Лидер-2020".

Лауреаты премии определяются Экспертным советом, состоящим из ведущих представителей бизнес-сообществ, органов государственной власти, масс-медиа и науки.

Ежегодная Республиканская премия "Лидер потребительского рынка" учреждена группой компаний "МЕДИА ПАРТНЕР", успешно работающей в Республике Беларусь пятнадцать лет, при поддержке Ассоциации малого и среднего предпринимательства, бизнес-ассоциаций, СМИ. Впервые премия была вручена в 2015 году.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить на сайте www.mybest.by.

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