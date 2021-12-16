Директор "БелВитунифарма": разработка вакцины от COVID-19 - это в первую очередь патриотический проект

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработка белорусской вакцины от COVID-19 - это в первую очередь патриотический проект. Об этом заявил директор предприятия "БелВитунифарм" Сергей Большаков в эфире программы "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Разработка вакцины от COVID-19 - это больше патриотический проект на самом деле. На сегодняшний день. В будущем мы, естественно, видим свое участие в дележе, как вы сказали, мирового (финансового. - Прим. БЕЛТА) пирога", - сказал Сергей Большаков.

Директор предприятия заметил, что делить неубитого медведя тяжело. "Когда "БелВитунифарм" начал выпускать ветеринарные вакцины европейского уровня и их начали использовать на белорусском рынке, цены на вакцины в ряде случаев упали до 40%. То есть, возможно, сам "БелВитунифарм" на этом много не заработает, но, как минимум, позволит сохранить бюджету и нашим гражданам деньги, это факт", - заявил он.

Как сообщалось, осенью Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о реализации в 2021-2023 годах инвестиционного проекта по организации производства отечественной вакцины против COVID-19 на площадях "БелВитунифарма". Данный инвестпроект предусматривает строительство в деревне Должа Витебской области завода по производству вакцин (с реконструкцией имеющегося производства).

Разработка отечественной вакцины ведется подведомственными Минздраву и Национальной академии наук организациями.-0-