Директор детского дома о предложениях на ВНС: важно обсудить тему повышения престижа и укрепления семьи

3 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На VI Всебелорусском народном собрании хотелось бы обсудить тему повышения престижа и укрепления семьи, сообщила корреспонденту БЕЛТА делегат ВНС директор детского дома Витебска

Наталья Культенко уже второй раз будет участвовать во Всебелорусском народном собрании. В этот раз она хотела бы обсудить тему благополучия семей, их будущего и поднятия престижа традиционной семьи. "Эта тема - одна из самых главных для нашего государства, она проходит красной нитью через любой другой вопрос. Вокруг нее вертится все: экономика, социальная политика, развитие технологий. Все делается для людей. Я считаю, что также нужно уделить внимание развитию регионов. Это поможет закрепить молодые семьи на селе", - подчеркнула руководитель социального учреждения.

"Многодетная мама" Наталья Культенко, у которой под крылом 72 воспитанника, непосредственно работает с неблагополучными семьями. "Это не самые простые семьи. Но тем не менее с ними надо работать и делать так, чтобы родители вставали на путь исправления и думали о своих сыновьях и дочерях, об их будущем. Для этого надо поднимать престиж семьи. Без мира и согласия в отдельно взятой семье не будет и благополучия в стране. Что касается нашего детского дома, то мальчиков и девочек, приходящих в наше учреждение из дома ребенка, стараемся как можно раньше определить в замещающие семьи. Никто из нас не рождается с готовыми моделями поведения и отношений. Мы считываем их с родителей, запоминаем с малых лет и несем во взрослую жизнь. Поэтому главной нашей целью всегда будет устройство ребенка в семью, чтобы у него, с одной стороны, появился социальный опыт, а с другой, он ощутил на себе родительскую заботу", - отметила директор детского дома.

Работая на диалоговых площадках и общаясь со школьниками и молодежью, она убедилась, что у подрастающего поколения большой потенциал. "Молодежь на две, а порой и на три головы выше нас в знаниях и умении владеть современной техникой. Нам, людям постарше, нужно использовать технологии для общения с поколением next, быть с ними на одной волне. У молодежи очень богатый ресурс, они могут достичь большего. Мы как люди опытные должны помочь им найти правильный вектор для развития", - поделилась своей точкой зрения Наталья Культенко.-0-