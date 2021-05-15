Директор ЕРБ ВОЗ выразил готовность оказывать поддержку в укреплении здоровья белорусов

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Европейского регионального бюро (ЕРБ) ВОЗ доктор Ханс Клюге выразил готовность оказывать поддержку в укреплении здоровья белорусов. Об этом он заявил во время онлайн-встречи с председателем Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ, министром здравоохранения Беларуси Дмитрием Пиневичем. Во встрече также приняли участие представители Исполкома СНГ и секретариат совета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Директор Европейского регионального бюро ВОЗ выразил готовность оказывать полную поддержку со стороны ВОЗ в дальнейшей работе по укреплению здоровья населения Беларуси. Ханс Клюге также предложил рассмотреть вопрос заключения меморандума о взаимодействии между советом и ЕБР ВОЗ в новой, актуализированной редакции", - отметили в пресс-службе.

Дмитрий Пиневич выразил признательность ЕБР ВОЗ за инициативу прямого диалога, поддержку и личное участие в заседаниях Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ. "Была выражена благодарность ВОЗ за практическую поддержку как на региональном, так и национальном уровне по вопросам противодействия COVID-19, развития санитарно-эпидемиологического благополучия, за совместные решения в борьбе с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом", - добавили в пресс-службе.

Во время диалога была затронута тема COVID-19. Дмитрий Пиневич отметил вклад ВОЗ в борьбу с коронавирусной инфекцией. По его словам, европейский регион в настоящее время наиболее пострадал от COVID-19, а принимаемые меры во всех государствах беспрецедентные.

"В этот сложный период Совет по сотрудничеству актуализировал правовую базу СНГ как по вопросам взаимодействия с новой коронавирусной инфекцией, так и относительно санэпидблагополучия в целом. И здесь мы опирались на необходимость болей четкой реализации Международных медико-санитарных правил (ММСП). Мы работали также с учетом перспективной реализации Международной классификации болезней 11-го пересмотра", - сказал министр.

Касаясь вопросов выполнения Целей устойчивого развития, собеседники отметили, что особые усилия необходимо прилагать к выполнению Цели 3 (положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии и тропических болезней, обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми через воду, и другими инфекционными заболеваниями). В этом контексте взаимодействие совета и ЕБР ВОЗ в борьбе с туберкулезом интересное и перспективное, в том числе в рамках реализации плана совместных действий государств - участников СНГ по предупреждению распространения туберкулеза на 2020-2024 годы. Как отметил Ханс Клюге, это взаимодействие будет чрезвычайно полезным и эффективным.

Дмитрий Пиневич пригласил директора ЕБР ВОЗ на заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ. На нем планируется рассмотреть вопрос о роли первичной медико-санитарной помощи в обеспечении доступа к медицинским услугам во время пандемии COVID-19 в государствах - членах СНГ. Мероприятие пройдет 19 мая онлайн. Министр здравоохранения также пригласил Ханса Клюге принять участие в итоговом заседании совета, которое должно пройти в Минске в текущем году. Заседание предлагается провести в промежутке между 71-й сессией Европейского регионального комитета ВОЗ и заседанием Совета глав государств СНГ.

Между Советом по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ и ЕРБ ВОЗ сложились многолетние продуктивные взаимоотношения: представители ЕРБ ВОЗ участвуют в заседаниях совета и его рабочих органов.-0-