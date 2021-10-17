Директор Европейского регионального бюро ВОЗ: мы никогда не рекомендовали введение полного локдауна

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения никогда не рекомендовала введение полного локдауна в связи с пандемией, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Мы никогда не рекомендовали введение полного локдауна. Всегда выступали за то, что перемещение граждан, торговля играют очень важную роль", - сказал Ханс Клюге.

Он отметил, что на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко как раз обсуждались вопросы локдауна. Передавая слова главы белорусского государства, Ханс Клюге отметил, что локдаун в Беларуси не вводился потому, что это негативно влияет на психическое здоровье людей, а также негативно влияет на экономику стран, которые сильно зависят от экспорта.

Впрочем, заметил Ханс Клюге, ВОЗ всегда выступала за такие меры, как вакцинация, ношение масок, физическое дистанцирование. "Также более четкий контроль при пересечении границ и более интенсивное тестирование на коронавирус, в том числе и с выявлением генома вируса, чтобы мы вовремя могли заметить новые штаммы", - добавил он.-0-

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