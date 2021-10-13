Директор Европейского регионального бюро ВОЗ рассказал о ключевых уроках пандемии

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Такая международная проблема, как коронавирусная пандемия, не может быть решена национальными мерами, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на 34-м заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одним из ключевых уроков стало партнерство. Это значит, что мы сильнее, когда мы едины, что международная проблема не может быть решена национальными мерами. Еще один урок, - сказал Ханс Клюге, - заключается в том, что укрепление доверия не может начинаться с кризиса. Кризисы не укрепляют, а проверяют доверие".

"Если бы я мог обобщить наши знания в одном предложении, я бы сказал, что всеобщий охват услугами здравоохранения и готовность системы здравоохранения ощутимы только при условии объединения усилий всех секторов и сообществ. Это и есть рецепт жизнестойкости", - продолжил он.

По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ, страны с общедоступным здравоохранением и опорой на первичную медико-санитарную помощь оказались более динамичными и готовыми к комплексным ответным мерам, ориентированным на потребности людей. Они были готовы интегрировать основные программы здравоохранения в организацию работы в чрезвычайных ситуациях.

"Страны, где в решение проблем были вовлечены все структуры управления и общества, были готовы, имели архитектуру для управления и координации ответных мер, основанных на фактических данных, для вовлечения сообществ, уязвимых слоев населения, подготовки городских и сельских поселений и руководства действиями на основе справедливости и солидарности", - отметил Ханс Клюге.

Кроме того, добавил он, самые сильные ответные меры оказались многопрофильными: применялось множество инструментов и подходов. В ВОЗ их называют всеобъемлющими.

34-е заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств проходит в Минске 13-14 октября. Членами совета являются министры здравоохранения и главные государственные санитарные врачи. Участвует в заседании и региональный директор ЮНЭЙДС для стран Восточной Европы и Центральной Азии Александр Голиусов.-0-