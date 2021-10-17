Директор Европейского регионального бюро ВОЗ считает, что пандемия завершится в 2022 году

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге считает, что пандемия завершится в 2022 году. Об этом он заявил в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Я оптимист, считаю, что в следующем году мы выйдем из пандемии, но, конечно же, коронавирус не закончится. И, возможно, нам придется с ним жить. Но вы знаете, это как с гриппом. Есть вакцины от гриппа. Каждый год они слегка адаптируются под новые штаммы, и люди вакцинируются - и все нормально. Здесь важно, чтобы мы учились на прошлом. Важно учиться на своих ошибках и извлекать какие-то уроки. Чтобы пандемия не повторилась", - сказал Ханс Клюге.

Он отметил, что в каждой стране здравоохранение должно играть первоочередную роль. "Если не будет здравоохранения и здоровья, то не будет ни экономики, ни безопасности, ни социального спокойствия. Нужно инвестировать в здравоохранение", - добавил он.

"Для всех медицинских работников и работников первой линии в Беларуси от Всемирной организации здравоохранения только одно можно сказать - низкий поклон", - заключил Ханс Клюге.-0-