Директор филиала БНТУ: одна из целей вузовской науки - воспитание креативной молодежи

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из целей вузовской науки - воспитание креативной молодежи, заявил во время круглого стола "Вузовская наука сегодня: приоритетные направления развития" в пресс-центре БЕЛТА директор филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт" кандидат технических наук, доцент Виктор Трепачко.

"Одна из целей вузовской науки - получение новых знаний для того, чтобы повышать компетентность, развивать молодежь. Добавлю сюда еще одну цель, наверное, самую основную - это воспитание креативной молодежи, вовлечение в науку, привитие любви к науке, развитие молодежи как личностей. И у нас есть хорошие примеры, когда молодежь, занимаясь наукой, в будущем создавала свои собственные бизнесы. Развитию этой системы в последние годы у нас уделяется очень серьезное внимание, - сказал Виктор Трепачко. - Для развития креативности в БНТУ организован ряд структурных подразделений, в том числе применены различные современные подходы. Так, под руководством признанных ученых Беларуси в нашем университете работают 20 студенческих научно-исследовательских подразделений. Это лаборатории, бюро и центры. Они созданы в различных областях: строительства, энергетики, архитектуры, приборостроения, горного дела, машиностроения. Из этих 20 студенческих лабораторий 6 подразделений в разное время признавались лауреатами специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, им была оказана финансовая поддержка".

В целом БНТУ имеет уникальную инновационную инфраструктуру. "Безусловно, сегодня все университеты стремятся быть "Университетами 3.0", завтра - 4.0 и так далее. И та инфраструктура, которая сегодня создана в БНТУ полностью соответствует концепции "Университет 3.0". У нас научными исследованиями занимаются 17 факультетов. Один из них - это совместный белорусско-таджикский факультет. Филиал БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт" - это фундаментальная наука. В рамках института функционирует 30 научно-исследовательских лабораторий, 6 органов по сертификации, 9 аккредитованных в национальной системе подтверждений соответствия испытательных и калибровочных лабораторий. В университете есть свой завод и Технопарк", - отметил директор филиала.

Виктор Трепачко подчеркнул, эта инновационная инфраструктура позволяет реализовать полный цикл создания научной продукции. "Начиная от идеи, которая зарождается на факультетах, в Научно-исследовательском политехническом институте, заканчивая производством продукции на заводе и Технопарке, доведением этой продукции до потребителя и ее обслуживания", - добавил он.-0-