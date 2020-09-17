Директор гимназии: чтобы страна была сильной, она должна оставаться единой

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чтобы страна была сильной, она должна оставаться единой. Такое мнение во время женского форума "За Беларусь" высказала директор Полоцкой государственной гимназии №1 им. Франциска Скорины Светлана Валюшкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я одинаково люблю и отличников, и детей, которые часто ошибаются. Это нормально любить всех, понять и простить каждого. Сейчас самое время посмотреть друг другу в глаза и понять, что мы одинаково любим свою страну. И чтобы она была сильной, она должна оставаться единой", - сказала Светлана Валюшкина.

Директор гимназии воспитывает дочь. Как мать, она не хочет, чтобы молодежь становилась марионеткой в чужих руках. "Нужно работать не покладая рук. Только в этом залог стабильности и будущего процветания. Главное - упорно трудиться, а страна увидит наши усилия", - добавила она.-0-