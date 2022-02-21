Директор Института языкознания: корпус белорусского языка насчитывает 1 млрд словоупотреблений

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Института языкознания имени Якуба Коласа Игорь Копылов рассказал о важности сохранения, развития белорусского языка и проблемах, связанных с его популяризацией. Круглый стол на тему "Родная мова роднай зямлі: пытанні развіцця і папулярызацыі" прошел в пресс-центре БЕЛТА.

"Одной из важнейших проблем духовной жизни нашей страны сегодня является возрождение и сохранение традиционных ценностей, воспитание патриотизма, который является основой жизнедеятельности государства", - рассказал Игорь Копылов.

Директор института отметил, что основные факторы общественной жизни страны, которые содействуют сохранению национальной идентичности, - это национальная культура, литература, народные традиции, особенности менталитета и мировоззрений.

"Одной из важных составляющих культурного кода нации и патриотического воспитания является родной язык, который выступает не только в качестве средства коммуникации и главного элемента культуры, но и символом национального самосознания, фундаментом идентификации, исторической памяти", - считает директор Института языкознания.

По его словам, судьба у белорусского языка достаточно сложная, но, несмотря на все сложности, он все-таки возродился. "В 18-19-м столетиях в период национально-культурного упадка и отсутствия государственности, в окружении ученых на традициях польской и русской культур укрепилось понимание нашей самобытности, признание истины, что только на основе национального языка и традиций можно создать ценности общечеловеческого значения. За относительно короткий период были созданы десятки словарей и книг на белорусском языке, что содействовало формированию нашей государственности. К 1939 году в Западной Беларуси на 4 млн белорусов не было ни одной белорусской средней школы, высшего учебного заведения, театра или библиотеки. Но объединение послужило важным импульсом в национальном возрождении. Можно приводить много фактов из истории, которые доказывают, что язык сыграл исключительную роль", - добавил он.

"Каждый год у нас проходят актуальные проекты. В рамках недели белорусского языка будет презентация инновационного проекта - корпус белорусского языка. Национальной корпус есть у многих народов мира. Мы также подготовили его. Корпус насчитывает 1 млрд словоупотреблений. Это довольно внушительный объем. Языковые корпусы жизненно необходимы для проведения фундаментальных и прикладных лингвистических исследований. Они широко используются в практике редакторов и преподавателей. Корпусная лингвистика связана с большими массивами текстов, что позволяет широко использовать эти электронные ресурсы", - обратил внимание Игорь Копылов.

Директор рассказал и о презентации электронного ресурса "Граматычная база беларускай мовы", который содержит 265 тыс. слов и 4,5 млн словоформ. Если его издать на бумаге, получится около 50-60 томов.

"Эти проекты имеют большое практическое значение в наш цифровой век, когда присутствие белорусского языка в информационных технологиях однозначно дает ему сильную поддержку, - сказал Игорь Копылов. - Мы завершили подготовку первого тома нового толкового словаря по белорусскому языку. Это еще один важный и фундаментальный проект. Система значительно изменилась за последние десятилетия и тот словарь, которым мы пользовались на протяжении нескольких десятилетий, сыграл важную роль, но его уже недостаточно. Современные технологии позволили нам значительно расширить базу словаря, его объем. С учетом современных традиций и подходов мы готовим новое уникальное издание".

Директор Института языкознания упомянул уникальный проект под названием "Исторический словарь" в 37 выпусках. "Мы даже опередили наших соседей в этом плане и выдали его первыми, однако это небольшая часть того наследия, которое требует научного осмысления, возвращения на родину архивов из Украины, Литвы, Польши", - отметил он.

"Законодательный статус белорусского и русского языка ставит перед обществом и учеными ряд проблемных вопросов. Они касаются обеспечения принципов государственного двуязычия в стране, определения механизмов совершенствования социальных функций языка, формирования необходимой белорусскоязычной компетенции личности, возвращения в современное культурно-информационное поле исторического языкового наследия", - обратил внимание он.

Игорь Копылов отметил и некоторые существующие проблемы, например, белорусский язык в программных продуктах: "К сожалению, компании не видят смысла добавлять белорусский перевод из-за отсутствия заинтересованности. Существует проблема с белорусскоязычными бланками. Не все учреждения образования имеют сайты на двух государственных языках. Фактически не хватает электронных ресурсов для изучения белорусского языка как иностранцами, так и белорусами. Для иностранцев также не хватает учебников для изучения языка".

Игорь Копылов предложил создать специальный орган - группу, комитет или комиссию, в которую войдут специалисты по разработке стратегии сохранения и развития белорусского языка.-0-