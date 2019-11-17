Директор Института социологии НАН: поход на выборы для существенной части белорусов - традиция

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поход на выборы для существенной части населения Беларуси является традицией, сообщил в эфире телеканала СТВ директор Института социологии НАН Беларуси Геннадий Коршунов, сообщает БЕЛТА.

По словам Геннадия Коршунова, белорусское общество в целом достаточно традиционно. Социологи наблюдают это по результатам практически любых исследований - в ценностных замерах, в оценках динамики социально-экономической или социально-политической ситуаций.

"Для весьма существенной части населения поход на выборы является таким ритуализованным традиционным действием. То есть, с одной стороны, это не столько политические действия - это традиция. С другой, мы задавали вопрос и относительно оценки практики досрочного голосования. Если не ошибаюсь, 40-50% положительно относятся к этой практике. В данном конкретном случае с учетом того, что были переносы выходных и выборы пришлись на единственный выходной на неделе, вполне закономерно, что люди пошли голосовать раньше", - отметил ученый.

Сегодня в Беларуси основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Было образовано 110 избирательных округов и сформирован 5831 участок для голосования, в том числе 46 за пределами страны. Избирательные участки в стране открылись в 8.00 и работали до 20.00. После избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.-0-