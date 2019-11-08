Директор кинофестиваля: "Листапад" держит взятую высокую планку

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский международный кинофестиваль "Лістапад" держит взятую высокую планку. Такое мнение журналистам высказала директор фестиваля Анжелика Крашевская, передает корреспондент БЕЛТА.

Минский международный кинофестиваль "Лістапад" уже 10 лет имеет аккредитацию FIAPF. "Мы когда -то заявили очень высокую планку и ее придерживаемся. У фестиваля есть авторитет, и поэтому в этом году было подано много заявок. Главное для нас - удержать свои позиции, - сказала Анжелика Крашевская. - О белорусском кинематографе говорят, что у него появляется свое лицо. Мне кажется, что в этом есть и заслуга кинофестиваля".

По ее словам, современное кино должно быть разным. "Главное - творческая смелость и свобода. И это в очередной раз подтвердили работы, которые приняли участие в конкурсе "Молодость на марше", - отметила директор фестиваля.

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходил с 1 по 8 ноября под слоганом "К радости". В этом году он показал более 150 фильмов из 50 стран. Впервые на фестивале были представлены картины из Судана и Сенегала. Учредителями форума выступают Министерство культуры и Мингорисполком. Организатор - центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".-0-