Директор колледжа: социализация людей с особенностями развития - важная задача профобразования

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Успешная социализация людей с особенностями развития - важная задача профессионального образования, заявил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА директор Минского государственного колледжа электроники Георгий Козел.

"Наш колледж уже 15 лет обучает людей с особенностями психофизического развития. Мы работаем с учащимися, у которых нарушения опорно-двигательной системы, слуха, расстройства аутистического спектра. И уже пошел второй учебный год, как мы начали обучать людей с нарушениями зрения, даже могу сказать, тотально слепых. Этот процесс очень непросто было бы организовать без взаимодействия с обществами инвалидов", - рассказал Георгий Козел.

По его словам, в колледже реализуется принцип "равный обучает равного". "Чтобы учащийся был более квалифицированно подготовленным, важно, чтобы педагог, который у него преподает, особенно спецдисциплины, понимал все сложности, с которыми тот сталкивается. Так сложилось, что у нас преподаватели, которые готовят специалистов для экономики республики, также имеют особенности психофизического развития. И это очень сказалось на качестве подготовки: пять наших учащихся стали призерами IV Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2020", - отметил директор.

По его словам, в колледже продолжает развиваться безбарьерная среда. Практически ежегодно открываются новые специальности для учащихся с особенностями развития. "Самый главный вопрос, который мы решаем, - в последующем успешная социализация наших учащихся. Мы на протяжении двух лет после выпуска сопровождаем каждого особенного нашего учащегося. Всегда говорим, что с нашей стороны нужно к ним проявить больше участия, внимания и любви. Надеюсь, моим коллегам это удается. Сейчас важная задача состоит в том, чтобы методический опыт первого ресурсного центра инклюзивного профессионального образования, созданного в нашем колледже, распространить на всю республику. И чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее будут решены многие вопросы", - добавил Георгий Козел.-0-

Все материалы круглого стола здесь