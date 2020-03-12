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12 марта 2020, 15:55

"Директор на день": белорускам предлагают стать правой рукой известных бизнес-леди

Белорускам старше 18 лет предлагают стать на время протеже руководителей крупных форумов и агентств, таких как Belarus Fashion Week и PRSI. Как прожить один день по расписанию успешной бизнес-леди, читайте в социальных сетях менторов "Shadow Day Danone Греческий".

Провести день в роли ассистентки Янины Гончаровой, руководительницы международного форума моды Belarus Fashion Week, Светланы Боровской, телеведущей программы "Добрай ранiцы, Беларусь" на Беларусь 1, Марии Гвардейцевой, основательницы коммуникационного агентства PRSI, Ольги Рачко, антикризисного управляющего и бизнес-леди, Марины Шалимо, учредительницы дизайн-студии по пошиву обуви Studio Sutoria, можно будет с 16 по 20 марта.

- В этом году особенно много девушек высказалось на тему того, что 8 Марта - это праздник равных возможностей. Женщин по-прежнему часто упрекают за то, что они занимаются своей карьерой, а не семьей. Но все это осталось в прошлом. В 2020 году и дом, и работу, и уход за собой без проблем можно совмещать, и менторы “Shadow Day Danone Греческий” расскажут своим протеже, как найти этот идеальный баланс, - рассказывает Александра Хорольская, инициатор проекта и представитель бренда Danone.

Девушки и бизнес-леди, у которых они станут ассистентками, вдвоем отправятся на работу или побывают на деловой встрече, вместе сходят на обед в одно из столичных заведений. Расписание каждой пары организаторы проработают индивидуально.

Резюме для заявки составлять не нужно. Чтобы претендовать на должность ассистентки, напишите комментарий под последним постом интересующего вас ментора и расскажите, какой опыт вы ожидаете получить от этой стажировки. Откликнуться на вакансию протеже можно до 13 марта. В 12:00 прием заявок остановится, а уже после 16:00 в своих социальных сетях менторы объявят имена помощниц, с которыми проведут один из дней на следующей неделе.

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