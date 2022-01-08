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08 января 2022, 19:49

Директор Национальной школы красоты анонсировала выход новой линейки одежды президентского мерча

Фото Telegram-канала "Пул Первого"
Фото Telegram-канала "Пул Первого"

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Национальной школы красота анонсировала выход новой линейки одежды президентского мерча под брендом "Первый". Об этом директор Национальной школы красоты Божена Еремич рассказала в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", передает корреспондент БЕЛТА.

Речь шла о том, чтобы, возможно, стоит организовать показ моделей одежды мерча с участием моделей Национальной школы красоты. Божена Еремич отметила, что действительно такая идея обсуждалась еще в момент открытия магазина с мерчем. "Мне сказали, что будет расширяться линейка одежды с президентским мерчем, поэтому давайте немножко подождем. Но в целом все поддержали эту идею. Сказали: "Да, очень круто, давайте это сделаем!" Но пока по срокам трудно говорить. Потому что мы ждем, пока выйдет новая линейка одежды. Но мы обязательно это реализуем. Мне кажется, это должно тоже произвести небольшой фурор. У меня очень много идей, у нашей творческой команды по самому показу, по тому, кто будет в нем участвовать ", - рассказала она.

"Это пока в секрете. Ну и по срокам пока точно не можем сориентировать. Но я надеюсь, что мы это сделаем точно в 2022 году", - добавила директор Национальной школы красоты.-0-

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