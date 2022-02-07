Директор НИО: норма о зачислении ребенка в первый класс с 5 лет обусловлена обращениями родителей

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норма о зачислении ребенка в первый класс с 5 лет обусловлена обращениями родителей, сообщила директор Национального института образования кандидат педагогических наук Валентина Гинчук во время передачи "По существу" на телеканале СТВ, передает БЕЛТА.

Новая редакция Кодекса об образовании закрепляет право зачислить в первый класс ребенка, которому на 1 сентября еще нет шести лет. "Если есть желание законных представителей ребенка и соответствующее решение педагогического совета учреждения общего среднего образования, то ребенок может быть зачислен в школу в том случае, если ему шесть лет исполнится в календарном году. Эта поправка в кодекс обусловлена обращениями родителей учащихся, которые неоднократно желали привести ребенка в школу раньше, чем ему исполнилось 6 лет", - пояснила Валентина Гинчук.

Вместе с тем она заметила, что в педагогике, как и в жизни, самый главный принцип - разумности и целесообразности. "И когда родитель желает отдать ребенка в школу раньше, он должен в первую очередь себе задать вопрос: а зачем он это делает?", - отметила директор НИО. Она считает, что всему свое время и желательно возраст и детство не подгонять. Ребенок к школе должен быть эмоционально, социально и интеллектуально готов.-0-