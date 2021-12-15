Директор НИО: образовательная среда учитывает особенности и потребности учащихся

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образовательная среда учитывает особенности и потребности учащихся, заявила директор Национального института образования кандидат педагогических наук Валентина Гинчук во время спецпроекта в пресс-центре БЕЛТА на тему "Концепция развития системы образования в Республике Беларусь до 2030 года".

Важной задачей является совершенствование системы выявления, поддержки и работы с одаренной и талантливой молодежью. "Новым направлением здесь является организация работы Национального детского технопарка. В период пребывания в детском технопарке учащиеся будут осваивать программу дополнительного образования одаренных детей и молодежи, а также программу общего среднего образования. Это предусмотрено проектом Кодекса об образовании", - рассказала Валентина Гинчук.

Еще одно направление совершенствования организации системы общего среднего образования - введение независимой аттестации учащихся учреждений общего среднего образования. Проект Кодекса об образовании предусматривает, что итоговые испытания по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования, то есть в 11-м классе, по отдельным учебным предметам могут проводиться в виде централизованного экзамена. Результаты этого экзамена будут засчитываться при приеме лиц для получения образования на других уровнях основного образования, - отметила директор НИО. - Содержание и научно-методическое обеспечение общего среднего образования будет совершенствоваться в направлении формирования функциональной грамотности учащихся, что соответствует требованиям динамично развивающегося общества. С этим связаны научные исследования, которые проводятся в Национальном институте образования".

Концепция развития системы образования предусматривает расширение вариативности содержания общего среднего образования. "Учеными-педагогами разрабатывается новая структура типового учебного плана общего среднего образования, который предполагает выделение обязательных для изучения учебных предметов и предметов, изучаемых по выбору учащихся, - подчеркнула Валентина Гинчук. - Важным условием достижения высокого качества образования является эффективная система его оценки. Мы будем совершенствовать нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся, механизмы и формы мониторинговых исследований качества образования, республиканских контрольных работ по учебным предметам. Хорошим стимулом для совершенствования системы оценки качества образования стало участие республики в международной программе по оценке образовательных достижений учащихся PISA-2018. Результаты участия в этой программе проанализированы, разработаны рекомендации для всех участников образовательного процесса. Они размещены на Национальном образовательном портале, опубликованы в виде брошюр, направлены в учреждения образования и должны стать основой для совершенствования образовательного процесса".

Как ожидается, в 2022 году Беларусь будет второй раз принимать участие в международной программе оценки качества образования PISA.

"Мы работаем над формированием образовательной среды, которая учитывает особенности и потребности каждого учащегося. Уже немало сделано в этом направлении. В рамках государственных программ развития общего среднего образования в 2013-2021 годах в учреждения общего среднего образования поставлено учебное оборудование и средства обучения для 613 кабинетов физики, 646 кабинетов химии, 590 кабинетов биологии. В 2022 году планируется поставлять учебное оборудование для кабинетов трудового обучения, а также для спортивных залов. С 2016 года в рамках соглашения между Беларусью и Всемирным банком реализуется проект "Модернизация системы образования Республики Беларусь". В соответствии с проектом реконструируются и оснащаются современным оборудованием и средствами обучения учреждения общего среднего образования, которые расположены в сельской местности и малых городах", - констатировала Валентина Гинчук.

Директор НИО дополнила, что положения Концепции развития системы образования до 2030 года уже сегодня реализуются в системе дошкольного, общего среднего образования. "Они обеспечивают совершенствование системы образования Беларуси с учетом требований современного информационного общества и будут способствовать повышению качества образования", - заключила она.-0-