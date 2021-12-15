Директор НИО: образовательная среда учитывает особенности и потребности учащихся

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 15 декабря 2021
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:51 ГПК: за сутки меньше всего транспорта оформлено польскими погранпереходами Общество
10:45 Лукашенко представит Субботина в должности губернатора и встретится с активом Витебской области Президент
10:44 Фестивали, выставки, пленэры: более 180 мероприятий провели в культурной столице Беларуси 2021 года Регионы
10:42 В пункте размещения беженцев в ТЛЦ находятся около 800 человек Общество
10:40 В Гомельской области работник лесхоза травмирован на производстве, возбуждено уголовное дело Происшествия
10:34 Проректор БГПУ: систему профподготовки педагогов ожидают конструктивные изменения Общество
10:32 В Клецком районе пенсионер отравился угарным газом Происшествия
10:26 Кобринчанин хранил дома 200 г марихуаны Происшествия
10:23 Главный психиатр Минздрава РФ рассказал о влиянии COVID-19 на мозг В мире
10:23 Директор НИО: образовательная среда учитывает особенности и потребности учащихся Общество
10:10 Красный Крест в Гродно приглашает "волшебников" региона исполнить мечты детей на "Елке желаний" Регионы
10:04 Проректор БГПУ: педагог новой формации должен быть драйвером устойчивого развития общества Общество
10:02 Портреты селебрити из монет можно увидеть на выставке в Минске Культура
10:01 ВМО официально признала новый температурный рекорд для Арктики В мире
09:53 В Солигорске задержали двоих минчан за сбыт наркотиков Происшествия
09:52 Голубовский: система развития сети центров профессиональных компетенций будет упорядочена Общество
09:48 Испанские гандболистки стали полуфиналистками чемпионата мира Спорт
09:45 Страны-члены МОТ призвали организацию активизировать борьбу с неравенством в сфере труда Общество
09:41 "Белнефтехим" предлагает обсудить оптовую и розничную торговлю нефтепродуктами Экономика
09:40 Ректор РИПО: привлекательность профессионального образования нужно повышать Общество
09:39 Космический зонд Parker впервые "коснулся" Солнца Технологии
09:36 Квоты на производство алкоголя в 2022 году установлены в Беларуси Экономика
09:23 Ректор РИПО: профобразование в Беларуси не только сохранено, но и активно модернизируется Общество
09:22 Витебский облсовет утвердил в должности председателя облисполкома Александра Субботина Регионы
09:18 В Краснопольском районе мужчина до смерти избил своего отца Происшествия
09:10 Директор НИО: система образования Беларуси динамично развивается с учетом международных тенденций Общество
09:02 ГАИ дала рекомендации по безопасному передвижению на дорогах в гололед Общество
09:00 Солнечная электростанция – новый "зеленый" проект Белинвестбанка Общество
08:53 Студенческий форум "Зимняя радуга" объединит креативную молодежь Гомельской области Регионы
08:46 ЕК предложила изменить правила Шенгенской зоны из-за пандемии и миграционного кризиса В мире
Все новости
Все новости
Общество
15 декабря 2021, 10:23

Директор НИО: образовательная среда учитывает особенности и потребности учащихся

Валентина Гинчук
Валентина Гинчук
Новости темы "Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда""
Проректор БГПУ: систему профподготовки педагогов ожидают конструктивные изменения
Голубовский: система развития сети центров профессиональных компетенций будет упорядочена

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образовательная среда учитывает особенности и потребности учащихся, заявила директор Национального института образования кандидат педагогических наук Валентина Гинчук во время спецпроекта в пресс-центре БЕЛТА на тему "Концепция развития системы образования в Республике Беларусь до 2030 года".

Важной задачей является совершенствование системы выявления, поддержки и работы с одаренной и талантливой молодежью. "Новым направлением здесь является организация работы Национального детского технопарка. В период пребывания в детском технопарке учащиеся будут осваивать программу дополнительного образования одаренных детей и молодежи, а также программу общего среднего образования. Это предусмотрено проектом Кодекса об образовании", - рассказала Валентина Гинчук.

Еще одно направление совершенствования организации системы общего среднего образования - введение независимой аттестации учащихся учреждений общего среднего образования. Проект Кодекса об образовании предусматривает, что итоговые испытания по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования, то есть в 11-м классе, по отдельным учебным предметам могут проводиться в виде централизованного экзамена. Результаты этого экзамена будут засчитываться при приеме лиц для получения образования на других уровнях основного образования, - отметила директор НИО. - Содержание и научно-методическое обеспечение общего среднего образования будет совершенствоваться в направлении формирования функциональной грамотности учащихся, что соответствует требованиям динамично развивающегося общества. С этим связаны научные исследования, которые проводятся в Национальном институте образования".

Концепция развития системы образования предусматривает расширение вариативности содержания общего среднего образования. "Учеными-педагогами разрабатывается новая структура типового учебного плана общего среднего образования, который предполагает выделение обязательных для изучения учебных предметов и предметов, изучаемых по выбору учащихся, - подчеркнула Валентина Гинчук. - Важным условием достижения высокого качества образования является эффективная система его оценки. Мы будем совершенствовать нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся, механизмы и формы мониторинговых исследований качества образования, республиканских контрольных работ по учебным предметам. Хорошим стимулом для совершенствования системы оценки качества образования стало участие республики в международной программе по оценке образовательных достижений учащихся PISA-2018. Результаты участия в этой программе проанализированы, разработаны рекомендации для всех участников образовательного процесса. Они размещены на Национальном образовательном портале, опубликованы в виде брошюр, направлены в учреждения образования и должны стать основой для совершенствования образовательного процесса".

Как ожидается, в 2022 году Беларусь будет второй раз принимать участие в международной программе оценки качества образования PISA.

"Мы работаем над формированием образовательной среды, которая учитывает особенности и потребности каждого учащегося. Уже немало сделано в этом направлении. В рамках государственных программ развития общего среднего образования в 2013-2021 годах в учреждения общего среднего образования поставлено учебное оборудование и средства обучения для 613 кабинетов физики, 646 кабинетов химии, 590 кабинетов биологии. В 2022 году планируется поставлять учебное оборудование для кабинетов трудового обучения, а также для спортивных залов. С 2016 года в рамках соглашения между Беларусью и Всемирным банком реализуется проект "Модернизация системы образования Республики Беларусь". В соответствии с проектом реконструируются и оснащаются современным оборудованием и средствами обучения учреждения общего среднего образования, которые расположены в сельской местности и малых городах", - констатировала Валентина Гинчук.

Директор НИО дополнила, что положения Концепции развития системы образования до 2030 года уже сегодня реализуются в системе дошкольного, общего среднего образования. "Они обеспечивают совершенствование системы образования Беларуси с учетом требований современного информационного общества и будут способствовать повышению качества образования", - заключила она.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
молодежь образование
Новости рубрики Общество
Фото из архива ГПК: за сутки меньше всего транспорта оформлено польскими погранпереходами
В пункте размещения беженцев в ТЛЦ находятся около 800 человек
Анна Торхова Проректор БГПУ: систему профподготовки педагогов ожидают конструктивные изменения
Анна Торхова Проректор БГПУ: педагог новой формации должен быть драйвером устойчивого развития общества
Валерий Голубовский Голубовский: система развития сети центров профессиональных компетенций будет упорядочена
Фото из архива Страны-члены МОТ призвали организацию активизировать борьбу с неравенством в сфере труда
Главное
Лукашенко представит Субботина в должности губернатора и встретится с активом Витебской области
Законом вводится уголовная ответственность за призывы к применению санкций в отношении Беларуси, ее граждан и организаций
Директор НИО: система образования Беларуси динамично развивается с учетом международных тенденций
Солнечная электростанция – новый "зеленый" проект Белинвестбанка
Топ-новости
Картина дня: встреча с активом Могилевской области, проект бюджета на 2022 год и старт акции "Наши дети"
Пресс-конференция об организации торговли в праздничные дни пройдет сегодня в БЕЛТА
В пункте размещения беженцев в ТЛЦ находятся около 800 человек
Ректор РИПО: привлекательность профессионального образования нужно повышать
Минздрав призвал граждан быть осторожными во время гололеда
ГПК: за сутки меньше всего транспорта оформлено польскими погранпереходами
Премия "Лидер потребительского рынка" будет вручена 15 декабря
МИД Беларуси: для европейской дипломатии судьбы мигрантов - лишь очередное воображаемое поле боя
Минимальная зарплата в Беларуси с 1 января 2022 года вырастет до Br457
Минпром намерен укреплять сотрудничество с Китаем
Пиневич: пандемия значительно ускорила внедрение телемедицины в практическое здравоохранение
В Беларусбанке подвели итоги Республиканского онлайн-фестиваля "Моя Родина – Беларусь"
Польский политолог: продовольственное эмбарго - сильный удар по агросектору Польши
Мокрый снег с дождем и гололедица ожидаются в Беларуси 15 декабря
Нацбанк предупреждает о телефонных мошенниках, убеждающих граждан взять кредит
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.