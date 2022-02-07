Директор НИО: принцип инклюзивного образования получил более широкое развитие

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принцип инклюзивного образования закреплен в новой редакции Кодекса об образовании, сообщила директор Национального института образования кандидат педагогических наук Валентина Гинчук во время передачи "По существу" на телеканале СТВ, передает БЕЛТА.

"Более широкое распространение получил в кодексе принцип инклюзивного образования. Новые статьи предполагают, что в учреждениях образования могут создаваться так называемые классы совместного обучения, в которых дети с очень разными образовательными потребностями (это не только дети с особенностями психофизического развития, как мы привыкли трактовать, но и дети талантливые и гениальные) будут осваивать программу общего среднего образования наравне со всеми", - сказала Валентина Гинчук.

Она отметила, что инклюзия существует и сейчас, но теперь она обозначена как правовая норма.

Валентина Гинчук считает очень важным формировать так называемую инклюзивную культуру всех участников образовательного процесса. По этому поводу ведутся и научные исследования в Национальном институте образования, и реализуются экспериментальные проекты на республиканском уровне, в ходе которых апробируется программа в условиях инклюзивного обучения.-0-