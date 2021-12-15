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15 декабря 2021, 09:10

Директор НИО: система образования Беларуси динамично развивается с учетом международных тенденций

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Директор НИО: образовательная среда учитывает особенности и потребности учащихся

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система образования Беларуси динамично развивается и совершенствуется с учетом международных тенденций, заявила директор Национального института образования кандидат педагогических наук Валентина Гинчук во время спецпроекта в пресс-центре БЕЛТА на тему "Концепция развития системы образования в Республике Беларусь до 2030 года".

"Система образования Беларуси динамично развивается и совершенствуется с учетом международных тенденций, среди которых ключевыми являются ориентация на личность обучающегося, непрерывность образования, компетентностный подход, неотделимость обучения от воспитания, обеспечение доступности и качества образования. Ключевые приоритеты развития системы образования определены в таких документах, как Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития на период до 2030 года, Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы, государственная программа "Образование и молодежная политика", а также в Концептуальных подходах к развитию системы образования до 2020 года и на перспективу до 2030 года, которые были рассмотрены и утверждены на республиканском педсовете в 2017 году", - рассказала Валентина Гинчук.

Концепция развития системы образования до 2030 года учитывает положения этих программных документов. "Концепция определяет в качестве основной цели развития дошкольного, общего среднего и специального образования - обеспечение доступного и качественного образования. Оно рассматривается как важнейший фактор, позволяющий на уровне дошкольного образования создать равные стартовые возможности для продолжения образования, а на уровне общего среднего образования является важным фактором успешной социализации учащихся в динамичных условиях информационного общества, подготовки к осознанному выбору профессии и продолжению образования на протяжении всей жизни. Но при этом следует понимать, что такой аспект, как доступность образования, у нас, в отличие от многих стран, не связан с преодолением дискриминации при получении образования по тем или иным признакам, например, по гендерному, конфессиональному, национальному или по социальному уровню", - отметила директор НИО.

В качестве способа обеспечения доступности образования рассматривается переход к обязательному общему среднему образованию, который обозначен в концепции как одна из задач. "Данное положение нашло отражение в новом проекте Кодекса об образовании. В ст.144 уже закреплена обязательность общего среднего образования для учащихся, которое может быть получено либо в учреждениях общего среднего образования, либо в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования. Кодекс предусматривает, что учащиеся, которые окончили базовую школу, могут продолжить обучение на уровне профессионально-технического образования с получением квалификации рабочего и обязательным общим средним образованием", - пояснила Валентина Гинчук.

Еще одним способом обеспечения доступности образования является включение всех обучающихся в образовательный процесс в формах, наиболее эффективных с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. "Причем эти индивидуальные потребности могут быть обусловлены разными факторами: одаренностью, талантом учащихся, какой-то жизненной ситуацией, состоянием здоровья. В ст.2 проекта кодекса принцип инклюзии в образовании нашел отражение. Более того, в ст.150 предусмотрено, что в учреждениях общего среднего образования могут создаваться классы совместного обучения. Учащиеся с разными особенностями и образовательными потребностями будут осваивать программу общего среднего образования", - дополнила директор НИО.

"В качестве основных направлений развития системы образования в концепции определены совершенствование организации образования, его содержания, научно-методического обеспечения и совершенствование образовательной среды, - добавила Валентина Гинчук. - Важной задачей совершенствования организации общего среднего образования является укрепление дисциплины и правопорядка в учреждениях образования. По поручению главы государства, которое было дано на республиканском педсовете в августе 2021 года, разрабатывается школьный стандарт. Этот документ будет регулировать вопросы организации образовательного процесса и взаимоотношения всех участников образовательного процесса". -0-

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