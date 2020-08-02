Директор профлицея: кто нацелен трудиться - всегда сможет достойно заработать в своей стране

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кто нацелен трудиться - всегда сможет достойно заработать в своей стране. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал директор Минского государственного профессионального лицея №7 строительства Валерий Суровцев.

"Я всегда считал, что если человек хочет работать, нацелен на дальнейшее развитие - он всегда сможет достойно заработать в своей стране. Никогда не бывает такого, что пришел - и сразу тебе стали платить большие деньги. Их надо уметь заработать своим трудом", - сказал Валерий Суровцев.

По его словам, большое достижение Беларуси, что в стране удалось не только сохранить, но и усовершенствовать систему профтехобразования. "Траектория ПТО, ссуз, вуз - самая приемлемая. Из человека, который прошел все эти этапы, получается действительно хороший специалист, востребованный на рынке труда и у заказчиков кадров. Благодаря нашим ветеранам, мы сохранили эту систему и сегодня ее развиваем, совершенствуем, идем в ногу со временем. К слову, я и сам когда-то начинал свой путь с профтехобразования, и мне это очень пригодилось в жизни", - отметил директор профлицея.

Валерий Суровцев подчеркнул, что уверен в завтрашнем дне. "Думаю, что уже многие белорусы определились со своим выбором и понимают, что в первую очередь необходимо сохранить страну, не допустить раскола. Главное, чтобы была стабильность, возможность комфортно жить и работать", - добавил он.-0-