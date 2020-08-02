Директор профлицея: кто нацелен трудиться - всегда сможет достойно заработать в своей стране

Год малой Родины
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 2 августа 2020
Минск Облачно с прояснениями +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:00 Связь 3G доступна на 98,4% территории Беларуси Общество
16:44 Более 1,2 тыс. субъектов хозяйствования получили налоговые льготы и преференции по указу №143 Экономика
16:35 Условия для уборки зерновых улучшатся в начале следующей недели - Белгидромет Экономика
16:33 "Никаких переносов нет" - Эйсмонт о дате проведения Послания Президента Беларуси народу и парламенту Президент
16:12 БУТБ должна стать драйвером электронной торговли в стране - Колтович Экономика
16:00 В ЕАЭС разрабатывают 12 новых проектов техрегламентов Экономика
15:46 "Минск" укрепил преимущество над "Строителем" в финале чемпионата Беларуси по хоккею на траве Спорт
15:40 Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 11 районах Беларуси Общество
15:18 В Буркина-Фасо при взрыве погибли шесть детей В мире
15:02 Директор профлицея: кто нацелен трудиться - всегда сможет достойно заработать в своей стране Общество
14:57 Последние четыре комплекта наград разыграли на чемпионате Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Спорт
14:44 Правительство предоставит Белагропромбанку гарантии в погашении кредитов двух предприятий Экономика
14:30 ФОТОФАКТ: День десантников и сил специальных операций отметили в Витебске Регионы
14:24 Первый многоквартирный жилой дом для лесников построили в Копыле Регионы
14:15 В Беларуси выздоровели и выписаны 62 896 пациентов с COVID-19 Общество
14:05 Новая экспедиция отправится к МКС в октябре В мире
14:01 Польская авиакомпания LOT возобновила полеты в Минск Общество
13:30 Скот для инновационного молочно-товарного комплекса НАН закупят в Венгрии Экономика
13:12 Брестский полигон примет конкурсы "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда" АрМИ Регионы
13:02 В России за сутки выявили свыше 5,4 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире
12:50 Санация четырех предприятий в Гомельской и Гродненской областях продлена Регионы
12:17 Брестские десантники к 90-летию ВДВ организовали шоу с показательными выступлениями Регионы
12:12 До +29°С и в основном без осадков будет в Беларуси 3 августа Общество
12:01 Мужчина стрелял из автомата на набережной в Санкт-Петербурге В мире
12:00 Обновленная гимназия-колледж при Академии музыки открылась в Минске Регионы
11:40 В Березинском районе сгорело 18 т соломы Происшествия
11:19 Двое жителей Петрикова застряли в заливных лугах Припяти Происшествия
11:05 Определились медалисты чемпионата Беларуси в гонках на байдарках и каноэ на 200, 500 и 1000 м Спорт
10:55 Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты Экономика
10:53 Чиро Иммобиле стал лучшим бомбардиром европейских футбольных чемпионатов Спорт
Все новости
Все новости
Общество
02 августа 2020, 15:02

Директор профлицея: кто нацелен трудиться - всегда сможет достойно заработать в своей стране

Фото из архива
Фото из архива

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кто нацелен трудиться - всегда сможет достойно заработать в своей стране. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал директор Минского государственного профессионального лицея №7 строительства Валерий Суровцев.

"Я всегда считал, что если человек хочет работать, нацелен на дальнейшее развитие - он всегда сможет достойно заработать в своей стране. Никогда не бывает такого, что пришел - и сразу тебе стали платить большие деньги. Их надо уметь заработать своим трудом", - сказал Валерий Суровцев.

По его словам, большое достижение Беларуси, что в стране удалось не только сохранить, но и усовершенствовать систему профтехобразования. "Траектория ПТО, ссуз, вуз - самая приемлемая. Из человека, который прошел все эти этапы, получается действительно хороший специалист, востребованный на рынке труда и у заказчиков кадров. Благодаря нашим ветеранам, мы сохранили эту систему и сегодня ее развиваем, совершенствуем, идем в ногу со временем. К слову, я и сам когда-то начинал свой путь с профтехобразования, и мне это очень пригодилось в жизни", - отметил директор профлицея.

Валерий Суровцев подчеркнул, что уверен в завтрашнем дне. "Думаю, что уже многие белорусы определились со своим выбором и понимают, что в первую очередь необходимо сохранить страну, не допустить раскола. Главное, чтобы была стабильность, возможность комфортно жить и работать", - добавил он.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
мнения образование
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Связь 3G доступна на 98,4% территории Беларуси
Фото из архива Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 11 районах Беларуси
Фото из архива В Беларуси выздоровели и выписаны 62 896 пациентов с COVID-19
Фото zetolot.pl Польская авиакомпания LOT возобновила полеты в Минск
Фото из архива До +29°С и в основном без осадков будет в Беларуси 3 августа
Валерия Шипкова с семьей. Фото из архива героини В Беларуси созданы все условия, чтобы рожать и растить детей - многодетная мама
Главное
Во время встречи Лукашенко поручил оказать поддержку избиркомам и позаботиться об обеспечении безопасности их работы
"Правда должна быть предъявлена обществу" - Лукашенко заслушал доклад по задержанным россиянам из ЧВК
В Беларуси выздоровели и выписаны 62 896 пациентов с COVID-19
Более 3 млн т зерна намолочено в Беларуси
Топ-новости
"Никаких переносов нет" - Эйсмонт о дате проведения Послания Президента Беларуси народу и парламенту
Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Более 1,2 тыс. субъектов хозяйствования получили налоговые льготы и преференции по указу №143
Изменения августа: повышаются некоторые виды пенсий и детские пособия
БУТБ должна стать драйвером электронной торговли в стране - Колтович
В ЕАЭС разрабатывают 12 новых проектов техрегламентов
В Беларуси созданы все условия, чтобы рожать и растить детей - многодетная мама
Связь 3G доступна на 98,4% территории Беларуси
Обновленная гимназия-колледж при Академии музыки открылась в Минске
Брестские десантники к 90-летию ВДВ организовали шоу с показательными выступлениями
Польская авиакомпания LOT возобновила полеты в Минск
Условия для уборки зерновых улучшатся в начале следующей недели - Белгидромет
ФОТОФАКТ: День десантников и сил специальных операций отметили в Витебске
Директор профлицея: кто нацелен трудиться - всегда сможет достойно заработать в своей стране
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 11 районах Беларуси
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Подготовка и проведение выборов Президента Беларуси Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.