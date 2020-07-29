Директор школы: хочу, чтобы наши дети росли в мирной и суверенной Беларуси

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все вопросы должны решаться конструктивно, чтобы наши дети росли в мирной и суверенной Беларуси, заявила корреспонденту БЕЛТА директор средней школы №51 города Минска Галина Черник.

"Я историк по образованию, окончила исторический факультет БГУ. И могу отметить, что на протяжении всей истории белорусы выделялись такими качествами, как трудолюбие, толерантность, мудрость, доброта, любовь к своей родине и семье. Я уверена, что именно эти качества сегодня нам позволяют строить независимую, сильную Беларусь. Сегодня в нашей стране каждый в праве высказывать свое мнение. Ведь это и есть демократия. Но я считаю, что все вопросы должны решаться конструктивно. Я хочу, чтобы наша страна процветала, чтобы дети росли в мирной, суверенной Беларуси, чтобы каждый из нас сделал свой выбор в пользу сохранения стабильности и независимости, динамичного развития", - сказала Галина Черник.

По ее мнению, за последние десятилетия Беларусь просто расцвела. "Изменения касаются абсолютно всех сфер без исключения. Сегодня каждый из нас может проехать по нашей красивой стране, посмотреть, какие у нас замечательные архитектурные памятники, - отметила директор школы. - Взять наш Минск - город просто преображается на глазах. Я живу в Московском районе и вижу, как он увеличивается по площади каждый год, строятся новые дома. Государство поддерживает различные социальные категории, особенно многодетные семьи. У нас в учреждении образования около 40% детей - из многодетных семей. И мы видим, насколько родители благодарны государству за ту помощь и поддержку, которую они получают. Меня радует, что появляется большое количество спортивных сооружений, которые прививают нашим детям здоровый образ жизни и дают возможность не только на любительском уровне, но и профессионально заниматься спортом".

Галина Черник отдельно остановилась на развитии системы образования. "Строятся новые школы, наша открылась в 2013 году. Детские сады, в которых созданы комфортные и безопасные условия. В школах развиваются информационные технологии. Каждый учитель сегодня на уроках может и применяет ИКТ. Например, в нашей школе уже на протяжении пяти лет используются только электронные дневники. Это позволяет учащимся качественно готовить домашние задания, а родителям - оперативно узнавать об успеваемости детей", - добавила она.-0-