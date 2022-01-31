Директор школы искусств: сильное государство - то, где чтут достижения прошлых поколений

31 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Народ, который помнит и чтит свои традиции, не даст угаснуть достижениям прошлых поколений, может быть уверенным в сегодняшнем дне и с энтузиазмом смотреть в стабильное будущее. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась директор Лепельской детской школы искусств (ДШИ) Вероника Хомбак.

"Сегодняшние школьники, к большому сожалению, не понимают, что на протяжении истории наша страна не раз была ареной кровопролитных войн. Раньше в учебниках говорилось, что в 1941 году Германия вероломно напала на Советский Союз. А теперь этот акцент смягчен и дети знают лишь, что началась Великая Отечественная война. Мы должны правильно расставлять такие акценты, чтобы новые поколения не искажали историческую правду", - отметила директор ДШИ.

Как руководитель фольклорного коллектива она радеет за сохранение исконных белорусских традиций, старается возродить и сохранить их для потомков. "Сильное государство - это то, где чтут достижения прошлых поколений, приумножают их, и все это позволяет с уверенностью и энтузиазмом смотреть в будущее. И сейчас мы живем в переломный исторический момент. Нам предстоит проголосовать на референдуме за Конституцию, а значит, за жизнь, в которой будут жить наши дети и внуки. Меня радует, что многие из тех, кто после непростых событий 2020 года заблуждался, поменял свое мнение. Они увидели, что мы тогда могли потерять. И пример дружественного нам Казахстана только усилил гражданскую позицию и патриотизм наших земляков. Произошло, я бы сказала, прозрение у людей", - рассказала Вероника Хомбак.

Она как мать и бабушка не могла без боли смотреть на то, как мирные белорусы шли на демонстрации и вставали против своих же соотечественников. Вероника Хомбак отметила, что в то время под угрозой были спокойствие и стабильность простых граждан, которые хотели жить и трудиться, невзирая ни на что. Именно поэтому, по мнению руководителя учреждения культуры, каждый гражданин должен все взвесить и на референдуме сделать выбор в пользу мира и процветания страны.

Также как депутат и участник VI Всебелорусского народного собрания Вероника Хомбак подчеркнула высокое доверие этому органу. "ВНС получит довольно широкие полномочия, высокие правовые функции, что еще раз подчеркивает как доверие к делегатам собрания, так и их ответственность перед страной", - выразила свою точку зрения директор ДШИ.-0-