Директор театра: призывающим к санкциям безразличен уровень достатка белорусских семей

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призывающим к санкциям безразличны развитие страны и уровень достатка белорусских семей. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Совета Республики, директор Гродненского областного драматического театра Игорь Гедич.

"К сожалению, то, что мы сегодня слышим от стран коллективного Запада, их призывы к введению очередных санкций в отношении Беларуси, распространение их на нефтеперерабатывающую отрасль, экспорт калийных удобрений для защиты каких-то демократических ценностей, на самом деле ничего общего с демократией не имеет. Белорусские псевдолидеры, осевшие в Вильнюсе и Варшаве и призывающие к усилению экономического давления на наши предприятия, на мой взгляд, думают прежде всего о себе, а не о судьбах простых людей, честно выполняющих свою работу. Им глубоко безразличны уровень достатка белорусских семей, социальная защищенность людей пенсионного возраста, развитие инфраструктуры наших городов, оснащенность больниц и уровень образования наших детей. Это удар по простым людям, какими бы красивыми словами они ни прикрывались. Их поступки низки и подлы", - убежден сенатор.

Вместе с тем он напомнил, что в нашей истории были и более сложные времена. "В 40-е годы прошлого века нас уже пытались поставить на колени, сделать безмолвными рабами и уничтожить как нацию. Но были Сталинград, Курск, операция "Багратион". Самое главное - были люди: Марат Казей, генерал Алексей Антонов, Батька Минай, которым были присущи общечеловеческие идеалы, любовь и беззаветная преданность Родине. Мы выстояли и победили. Так будет и сегодня, так будет всегда. Белорусы - умный народ. Давление контрпродуктивно, в единстве наша сила", - подчеркнул Игорь Гедич.-0-