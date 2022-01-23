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Общество
23 января 2022, 12:56

Директор завода: на референдуме каждый должен воспользоваться правом высказать свою точку зрения

Фото из архива
Фото из архива

23 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Референдум дает возможность гражданам участвовать в управлении государством. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА генеральный директор ОАО "Жабинковский сахарный завод" Игорь Болтромеюк, комментируя указ о назначении 27 февраля референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию.

"Референдум - это один из элементов управления нашим государством. И участвовать в нем - не право, а обязанность граждан. Поэтому считаю, что каждый должен воспользоваться этим и высказать свою точку зрения, свою позицию путем голосования", - сказал Игорь Болтромеюк.

Он отметил, что обсуждения проекта Конституции прошли и в трудовом коллективе, и в концерне - среди директорского корпуса. "Я для себя вижу, что в новой редакции Конституции более широко применены демократические формы управления. В частности, вводится такой орган власти, как Всебелорусское народное собрание. Через ВНС рядовые граждане смогут более действенно принимать участие в управлении государством", - подчеркнул руководитель предприятия.

Минувший сезон выдался успешным для коллектива Жабинковского сахарного завода. В сутки здесь перерабатывали 10 тыс. т сахарной свеклы, произвели почти 130 тыс. т сахара - на треть больше, чем в 2020-м. По предварительным расчетам, прибыль ОАО составит не менее Br12 млн (Br236 тыс. - в 2020-м). Заработная плата увеличилась на 29% и на сегодня составляет Br1480.

"Как и все сельское хозяйство, мы зависим от природных условий. Посевные площади в прошлом году были сопоставимы с предыдущим сезоном, но урожай сахарной свеклы получен несравнимо лучше. Если в 2020 году мы собрали 880 тыс. т корнеплодов с содержанием сахара менее 16%, то в прошлом году - 1,06 млн т при сахаристости 16,27%. Мощности завода рассчитаны на переработку 1,1 млн т сахарной свеклы, и мы были обеспечены сырьем практически под полную загрузку", - сказал гендиректор.

В этом году ОАО намерено увеличить на 20% собственные посевные площади сахарной свеклы и довести их до 1,2 тыс. га. Сырьевая зона предприятия расположена в Жабинковском, Березовском, Брестском, Кобринском районах, причем более половины посевных площадей находятся в Березовском районе.-0-

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Беларусь Конституция мнения референдум
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