Директором РНПЦ онкологии и медицинской радиологии стал Сергей Поляков

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым директором РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова стал доктор медицинских наук Сергей Поляков. Нового руководителя коллективу сегодня представил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Поляков в онкологической службе человек не новый. Ранее он занимал должность заведующего лабораторией онкоурологической патологии РНПЦ. Пользуется заслуженным уважением среди коллег. Владеет техникой выполнения лапароскопических операций в урологии, выполняет все виды нефрэктомий, адреналэктомии, радикальные простатэктомии, резекции почки любой сложности, операции на единственной почке.

РНПЦ онкологии, которое он будет возглавлять, считается ведущим центром такого уровня в республике. За последнее десятилетие центр значительно улучшил свою материально-техническую базу, здесь активно внедряются новейшие технологии. Вместе с тем есть и некоторые проблемные вопросы. В частности, это касается необходимости модернизации и переоснащения радиологической службы. Центральный операционный блок также достаточно давно был на реконструкции, поэтому требуется обновление парка оборудования. Нужно завершить все ремонты в подразделениях, чтобы обеспечить комфортные условия нахождения и пациентов, и сотрудников. Минздрав видит и понимает эти проблемы и готов оказывать помощь в их решении, отметил Владимир Караник.

Перед центром остается и задача по методическому обеспечению. Более того, сейчас согласовывается проект указа о внедрении системы аккредитации медицинских учреждений. Как предполагается, с 1 января 2023 года бюджетное финансирование учреждений здравоохранения, не прошедших аккредитацию, не допускается. Перед РНПЦ онкологии, в частности, будет стоять задача по разработке единых критериев аккредитации онкоучреждений.

В целом, как отметил министр, заболеваемость злокачественными новообразованиями с постарением населения увеличивается и в связи с этим требования к службе будут возрастать.-0-