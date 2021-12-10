Директоров РНПЦ, главных врачей клиник чествовали в БГМУ по случаю 100-летия вуза

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директоров РНПЦ, главных врачей клиник, на базе которых расположены клинические базы Белорусского государственного медицинского университета, чествовали сегодня в ведущем медицинском вузе страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Нагрудный знак "100 гадоў Беларускаму дзяржаўнаму медыцынскаму ўніверсітэту" и памятные подарки накануне праздничных мероприятий, посвященных юбилею университета, были вручены за вклад в развитие БГМУ. Их получили директора республиканских научно-практических центров, руководители различных учреждений здравоохранения, "Белфармации", институтов Национальной академии наук Беларуси, на базах которых расположены кафедры, в том клинические, БГМУ и с которыми ведется давнее и эффективное сотрудничество. Многие из этих авторитетных людей в свое время учились в БГМУ (Минском государственном медицинском институте).

В числе награжденных директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова Сергей Поляков, замдиректора по научной работе этого РНПЦ Сергей Красный, директор РНПЦ "Кардиология" Наталья Митьковская, замдиректора по инновационному развитию и высоким технологиям РНПЦ "Кардиология" Юрий Островский, директор РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Владимир Горбунов, директор РНПЦ неврологии и нейрохирургии Рышард Сидорович, директор РНПЦ травматологии и ортопедии Михаил Герасименко.

Выступая на церемонии, ректор БГМУ Сергей Рубникович подчеркнул, 100-летие вуза - это праздник всей медицинской общественности. Обращаясь к руководителям учреждений здравоохранения, он заметил: "Мы делаем одну работу - готовим высокоспециализированных конкурентоспособных специалистов. Я хочу, чтобы взаимодействие между университетом и учреждениями здравоохранения также шло активно", - сказал он.

К слову, такой практико-ориентированный подход к обучению, который обеспечивают клинические базы, посчитали важным преимуществом эксперты внешней экспертной комиссии Независимого агентства аккредитации и рейтинга (IAAR), которые работали в БГМУ с 7 по 9 декабря нынешнего года.

По словам Сергея Рубниковича, вуз начал празднование своего юбилея в ноябре с посадки аллеи. Затем состоялось чествование работников университета, ветеранов. А с 13 декабря стартует праздничная неделя. Подготовлена большая программа, с которой можно ознакомиться на официальном портале учреждения образования. В юбилейную неделю запланирована международная научно-практическая конференция "Современные технологии в медицинском образовании". На ее полях состоится торжественное открытие экспозиции Музея истории БГМУ, пройдет выставка производителей фармацевтической продукции, медицинских изделий и услуг. 16 декабря будет посвящено совету университета, в этот день запланировано торжественное собрание к 100-летию вуза.-0-