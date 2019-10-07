Дискуссия о необходимости регулировать соцсети развернулась на форуме "Минского диалога"

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На форуме "Минского диалога" на пленарной сессии, посвященной пропаганде и контрпропаганде, развернулась дискуссия о необходимости регулировать социальные сети, передает корреспондент БЕЛТА.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов констатировал, что социальные сети привели в журналистский стан массу людей, он назвал их протожурналистами, которые не задумываются об ответственности. Это невозможно регулировать, считает Алексей Венедиктов. "Надо признать, что в новой информационной среде каждый стал журналистом - премьер-министры, депутаты, рядовые граждане, слесари, уборщицы", - сказал он.

"Люди стали выполнять функции журналистов, рассказывать, что видят и знают, высказывать свою точку зрения. Это факт, и бороться с этим невозможно. Новая среда, новые риски и правила", - констатировал Алексей Венедиктов.

В качестве примера он привел твиттер-аккаунты американского Президента Дональда Трампа, премьер-министра Канады Джастина Трюдо. "Как регулировать твиттер Трампа? 65 млн подписчиков! Президент Трамп - это медиа. Премьер-министр Трюдо с 4,5 млн подписчиков - это медиа", - отметил главред "Эха Москвы".

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" (Украина) Владимир Фисенко считает, что у соцсетей не должно быть одного регулятора. "Этот регулятор, допустим, администрация Facebook, тоже должна быть под каким-то демократическим контролем. Почему нет? Что в этом плохого, авторитарного и недемократичного? Прозрачный контроль - это тоже инструмент демократии", - убежден он.

Владимир Фисенко считает необходимым ограничивать призывы к насилию. Это, подчеркнул он, заслуживает ограничения и запретов.

Форум "Минского диалога" на тему "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" открылся сегодня в белорусской столице. Участниками двухдневного мероприятия стали действующие официальные лица высокого уровня, бывшие политики, имеющие опыт работы на международной арене, академические эксперты.

"Минский диалог" начал свою работу в качестве экспертной инициативы в начале 2015 года. Его миссия - предоставлять открытую площадку без геополитических разделительных линий для исследований и дискуссий о международных отношениях и безопасности в Восточной Европе. Регулярные мероприятия "Минского диалога" собирают международных экспертов, а также высокопоставленных государственных деятелей и дипломатов.-0-