Дискуссия о новациях службы в армии была открытой и прозрачной - Гигин

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дискуссия о новациях службы в армии была открытой и прозрачной. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин, комментируя закон "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства".

"Законопроект касается такой специфической сферы, как военное строительство. Тем не менее фактически он был вынесен на открытое общественное обсуждение. Несколько месяцев документ обсуждался в государственных СМИ, общественными организациями, в парламенте, оппозиционные СМИ об этом достаточно много писали. То есть общество получило возможность услышать разные точки зрения. Я бы прежде всего обратил внимание на саму процедуру принятия данного нормативно-правового акта: открытость, прозрачность, широкое общественное обсуждение. Итоговая подпись, которая сейчас поставлена под документом, явилась результатом эффективной общественной дискуссии. И сама эта дискуссия говорит о зрелости нашей политической системы и нашего общества", - сказал Вадим Гигин.

По его словам, в такой же атмосфере общественного контроля должна проходить реализация этого закона. "Все будет зависеть от того, насколько четко будет выстроено взаимодействие с учреждениями высшего образования, насколько качественно обеспечен диалог с родителями, общественными организациями, от той информационной кампании, которая должна сопровождать применение этих норм. Необходимо, чтобы атмосфера открытости, прозрачности, в которой принимался данный нормативный акт, сопутствовала и его применению на практике. Тогда, конечно, мы будем говорить о его эффективности", - отметил декан.

Касаясь вопроса престижа воинской службы, Вадим Гигин отметил, что эта тема также должна стать предметом серьезной общественной дискуссии, широкой информационной кампании. "Я думаю, что это серьезный повод обществу задуматься и о своем будущем, и о том, как выстраивать оборонную политику страны", - подчеркнул он.-0-