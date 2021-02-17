Дискуссионные площадки по следам Всебелорусского народного собрания пройдут в БГУКИ

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дискуссионные площадки по следам Всебелорусского народного собрания пройдут в Белорусском государственном университете культуры и искусств. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявила ректор БГУКИ Наталья Карчевская, передает БЕЛТА.

"Озвученная во время всебелорусского форума программа социально-экономического развития нашей страны позволяет видеть те направления, по которым мы будем развиваться. Меня, как человека связанного с культурой и молодежью, эти темы волнуют больше всего. Правильно было сказано во время собрания, что если не мы будем заниматься своей молодежью, ею будут заниматься другие. Эту же фразу можно перенести и на культуру: если мы с вами не будем ценить нашу культуру, ее никто ценить не будет", - отметила Наталья Карчевская.

Ректор призналась: ее беспокоит то, как падает ценность работы в молодежной среде.

"Сейчас на эту тему проводятся различные исследования, и эксперты называют эту тенденцию тревожащей. Но мы стараемся мотивировать наших студентов - большая часть наших ребят хочет работать и начинает это делать практически с первого курса. Мы активно продвигаем практико-ориентированное обучение", - добавила Наталья Карчевская.

По ее словам, важно уделять внимание и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. "Это можно делать только личным примером взрослых. Ведь любовь к Родине не кроется в красивых лозунгах - она в действиях, в отношении", - подчеркнула ректор.

"Недавно в нашем вузе прошла первая встреча по следам всебелорусского форума. И мы планируем продолжать такую работу. Я была не одна делегатом от нашего вуза, потому нам есть о чем поговорить, - отметила Наталья Карчевская. - На таких встречах мы хотим не только озвучить свои предложения, которые уже имеются, но и послушать студентов. В первую очередь, мы творческий вуз, и хотелось бы, чтобы наши ребята активнее проявляли себя".-0-