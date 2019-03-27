Диспетчеры энергосистем Беларуси и Украины провели противоаварийную тренировку

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межгосударственная противоаварийная тренировка диспетчеров Беларуси и Украины впервые была проведена 27 марта для отработки готовности к нештатным ситуациям в энергосистемах. Такая информация размещена на сайте ГПО "Белэнерго", сообщает БЕЛТА.
В межгосударственном тренинге приняли участие диспетчеры ГП "НЭК "Укрэнерго", РУП "ОДУ", РДЦ Центрального региона "НЭК "Укрэнерго". Согласованными действиями удалось ликвидировать условную аварийную ситуацию, связанную с превышением максимально допустимых величин перетоков мощности в сечении Украина - Беларусь.
Основной результат межгосударственной противоаварийной тренировки - практическая отработка взаимодействия оперативно-диспетчерского персонала между двумя странами при ликвидации смоделированной аварийной ситуации.
По итогам мероприятия принято решение о ежегодном проведении подобных тренировок с участием оперативно-диспетчерского персонала Беларуси и Украины.-0-
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