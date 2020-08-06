Диспетчеры энергосистемы Беларуси провели противоаварийную тренировку

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межсистемную противоаварийную тренировку на тему "Подача напряжения на собственные нужды Белорусской АЭС в случае особой системной аварии" провели в ГПО "Белэнерго", сообщили БЕЛТА в объединении.

Целью была отработка взаимодействия оперативно-диспетчерского персонала белорусской энергосистемы при возникновении нештатных ситуаций, нарушений режимов работы оборудования. В тренировке приняли участие представители РУП "Витебскэнерго", а также Белорусской АЭС.

Отработаны действия в соответствии с инструкцией по подаче напряжения на собственные нужды БелАЭС после наиболее тяжелых нарушений нормального режима с частичным или полным погашением энергосистемы. "По легенде тренировки образовалась сложная режимная ситуация, когда значительная часть энергосистемы осталась без напряжения, отключены практически все источники генерации. Была поставлена задача в кратчайшее время создать передачу мощности от оставшегося в работе блока Лукомльской ГРЭС на шины Белорусской АЭС для обеспечения работы вспомогательного оборудования, защит и автоматики, систем безопасности, включения отключившегося оборудования. Оперативно-диспетчерский персонал энергосистемы успешно решил поставленную задачу", - рассказали в "Белэнерго" о ходе тренировки.

Как отметили в объединении, тренировка позволила проверить готовность оперативно-диспетчерских звеньев к работе в условиях интеграции в объединенную энергосистему Беларуси атомной электростанции и к действиям в нештатных ситуациях.-0-