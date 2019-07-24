Дистанционная работа узаконена на перспективу, чтобы не потерять сегмент рынка труда - Старовойтов

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение понятия дистанционной работы и включение этой формы в систему трудовых отношений сделано на перспективу - чтобы в будущем не потерять большой сегмент рынка труда. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

В обновленный Трудовой кодекс включена новая глава (глава 25 прим.) для работников, которые трудятся в мобильном режиме, с использованием информационно-коммуникационных технологий вне места нахождения нанимателей. Для Беларуси это большой шаг вперед. Международная организация труда, весь мир обсуждает эти вопросы - что делать с цифровой экономикой, как развивать трудовое законодательство в этой сфере.

"Надо создать возможности на перспективу, даже если сейчас ими воспользуются единицы. Жизнь не стоит на месте. Цифровой экономике уделяется много внимания. Возможности для дистанционной работы увеличиваются. Число людей, которые могут трудиться вне рабочего места, будет возрастать, - отметил Игорь Старовойтов. - Трудовые отношения в этом случае сильно отличаются от классических: работнику дано много самостоятельности, элемент доверия между ним и нанимателем имеет большое значение. Есть много нюансов и специфики в таких отношениях. Но мы не должны терять этих людей для системы трудовых отношений. Если такой главы не появилось бы, то большой сегмент рынка труда, который будет еще увеличиваться, остался бы за пределами системы трудовых отношений. А, может быть, и в нелегальной занятости - из-за невозможности ее законного оформления".

Иногда идет смешение понятия дистанционной работы с фрилансом. "Не надо путать. Фрилансер - это самозанятый человек, который выполняет разовые заказы за оплату, работает на свой страх и риск и не подчиняется никому. А дистанционные работники вступают в продолжительные официально оформленные трудовые отношения", - пояснил Игорь Старовойтов.

Замминистра также отметил, что в трудовом договоре должно быть четко обозначено, что работа является дистанционной. "У обычного работника указывается место работы, и если он не явится, это считается прогулом. В случае дистанционной занятости это не так. Совместительство же возможно на обычных условиях: все гарантии и права, которые предоставлены обычным работникам, должны быть доступны и трудящимся удаленно", - добавил Игорь Старовойтов. Это значит, что если есть основная занятость на полный рабочий день, то человек может дополнительно работать дистанционно - половину нормы рабочего времени.

Накануне Президент Беларуси подписал закон "Об изменении законов", которым предусмотрены изменения в Трудовой кодекс. Они помогут создать условия для эффективной и гибкой занятости граждан и расширения социально-трудовых гарантий работников. Документ вступит в силу через полгода после официального опубликования.-0-

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