Дистанционная школа юного математика откроется 1 апреля в БГУ

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете 1 апреля откроется дистанционная школа юного математика, сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета.

"Обучение организуют по школьной программе для учеников 5-11 классов для систематизации и проверки знаний, самостоятельного изучения отдельных тем по предмету, - рассказали в пресс-службе. - Для каждого класса подготовлено семь занятий: по одному в неделю. Образовательный курс разработан в соответствии со школьными учебными программами и продлится до конца учебного года".

Урок включает теоретический материал и задания для самостоятельной работы, ответы на которые ученик получит после прохождения темы. "Доступ к математическим правилам и задачам открывается по понедельникам, а в четверг можно увидеть правильное решение заданий. Функционал ресурса позволяет ученику через форумы и чаты задать вопрос и обсудить решение задач", - отметили в вузе. Для обучения необходимо указать нужный класс и пройти регистрацию.

Онлайн-школа по математике функционирует в БГУ с 2014 года. Ее разработчиком выступает механико-математический факультет.-0-