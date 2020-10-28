Дистанцирование и ношение маски в период пандемии крайне важно - санэпидслужба

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дистанцирование и ношение маски в период пандемии коронавируса крайне важно, сообщила журналистам заведующая отделением иммунопрофилактики ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" Вероника Высоцкая, передает корреспондент БЕЛТА.

"В тех местах, где вы не можете гарантировать, что не будете контактировать с возможным источником инфекции, необходимо носить маску. Хоть прошел и небольшой период с тех пор, как мы живем в условиях пандемии, но предыдущие годы изучения биологии и эпидемиологии респираторных вирусов говорят о том, что если в маске будет и источник инфекции, и небольной человек, то вероятность инфицирования сокращается до 1,5%", - отметила Вероника Высоцкая. Использование масок самым серьезным образом влияет на распространение респираторных вирусов, добавила заведующая отделением.

Вероника Высоцкая также акцентировала внимание на необходимости соблюдать принцип социального дистанцирования, который заключается в максимальном ограничении своих контактов. Каждый человек вне зависимости от профессии, вне зависимости от того, ходит он на работу или нет, должен изменить модель своего поведения: сократить контакты вне дома на 75%, на работе - минимум на 25%. Это позволит минимизировать количество случаев возможного заражения респираторными инфекциями, в том числе коронавирусной инфекцией и гриппом.

Соблюдение этих мер профилактики сейчас крайне важно, добавила заведующая отделением. Есть бессимптомные носители и люди, у которых заболевание коронавирусом и гриппом пока в инкубационном периоде. Они считают себя здоровыми, поэтому находятся в обществе.

Пожилым людям и тем, кто страдает каким-либо хроническим заболеванием, необходимо придерживаться более жесткого варианта социального дистанцирования и ограничить контакты насколько это возможно, заметила Вероника Высоцкая.

Санитарно-эпидемиологическая служба, как и прежде, отрабатывает все очаги коронавирусной инфекции. "Наша работа нацелена на то, чтобы прерывать распространение вируса. Если мониторинг выявит необходимость введения каких-то локальных дополнительных мероприятий, то это, естественно, будет проводиться", - отметила она.

Что касается кампании вакцинации против гриппа, по словам завотделением, она проходит очень активно. В настоящее время практически достигнут план по вакцинации 75% населения из групп повышенного риска. "Особенно хочется отметить активность медицинских работников. У нас уже вакцинировано против гриппа более 86% медработников, а также свыше 80% лиц, которые находятся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания. Это детские дома, школы-интернаты и т.д.", - сказала заведующая отделением. Вакцинацию контингентов риска планируется завершить в первой декаде ноября.-0-