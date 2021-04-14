Дизайн-проект от Dana Interiors – лучшее, что может случиться с вашей квартирой!

Исправление ошибок непродуманного ремонта увеличивает его стоимость на 20-25%. Именно поэтому начинать лучше с дизайн-проекта и разрабатывать его задолго до встречи со строителями. Грамотный дизайн-проект позволит тратить деньги разумно, а квартиру сделать не просто красивой, но и эргономичной.

Может ли ремонт быть не стихийным бедствием, а приятным этапом жизни? С командой Dana Interiors – легко!

Dana Interiors – команда молодых и опытных дизайнеров, которые разрабатывают интерьеры жилой и коммерческой недвижимости. Этот проект – новый бренд группы компаний Dana Holdings, в портфеле которой есть такие известные жилые комплексы как "Маяк Минска", "Парк Челюскинцев" и "Minsk World".

Лобби дома "Хруцкий" в ЖК "Маяк Минска"

Лобби дома "Ванкувер" в ЖК "Minsk World"

Лобби дома в ЖК "Парк Челюскинцев"

Благодаря большому опыту в жилищном строительстве, команда Dana Interiors знает, как из обычной квартиры сделать уникальную.

Наша главная задача – победить унылую серость и преобразить жилое пространство до неузнаваемости!

Мы предлагаем своим клиентам два варианта дизайн-проектов: полный и типовой.

При подготовке типового дизайн-проекта специалисты не выезжают на объект, а используют план квартиры от застройщика. Этот вариант можно заказать, даже если вы ещё не видели свою квартиру. Он позволяет сэкономить деньги, но не даёт детального представления о том, каким будет ваше жилье, так как его основа – рабочие чертежи без 3D-визуализации.

Клиент получает планы возведения перегородок, расстановки мебели и сантехники, устройства потолков и напольных покрытий, расположения и привязки электрооборудования, осветительных приборов, выключателей и розеток. Всё это будет собрано в итоговый альбом дизайн-проекта.

Если вы хотите видеть будущую квартиру во всей красе, лучше выбирать полный дизайн-проект. Цена будет выше, но взамен дизайнер продумывает каждую деталь вашего интерьера, вплоть до подбора материалов.

Кроме составляющих типового проекта клиент получает несколько вариантов планировочного решения, разработку стилистической концепции интерьера, развёртки стен с раскладкой плитки, ведомость отделки и спецификацию элементов отделки стен и потолков. А самое главное – 3D-проект и тур, то есть возможность ещё до завершения ремонта побывать в готовой квартире и увидеть все будущие решения в реальности.

Отдельно можно воспользоваться услугой "авторский архитектурный надзор". В таком случае итогом сотрудничества с командой Dana Interiors станет готовый ремонт "под ключ".

Воплотить в жизнь можно любую идею!

Ваш дом станет самым лучшим местом на земле

Проект от Dana Interiors - это выбор тех покупателей, которые стремятся к индивидуальности и эргономичности своей недвижимости. Заказывая дизайн-проект у нас, вы можете быть уверены, что получите качественный дизайн-проект по выгодной цене.

Актуальное портфолио можно найти:

· на нашей странице в Instagram

· на сайте www.design.bir.by

Наш телефон +375 (29) 700 19 12, адрес: г. Минск ул. П. Мстиславца, д. 9 (Dana Center)

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